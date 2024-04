Golubović: Očekuje se rekordna sezona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prema bukingu koji je krenuo ranije, najavama turo-operatera i popunjenosti hotelijera u predsezoni i cijeloj godini, očekivanja su da će biti veoma uspješna turistička sezona, možda čak i rekordna, smatra direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma, Petar Golubović.

Golubović je gostujući u Dobro jutro Crna Goro na TVCG naglasio da nas očekuje jedna veoma dobra sezona.

On je naveo da je u Crnoj Gori veliki broj mjesta otvoreno u domenu ugostiteljstva i hotelijerstva i generalno u turističkoj sferi, prenosi portal RTCG.

Golubović je rekao da su određeni hotelski lanci već uveliko uvezli značajan broj radne snage.

“Kada govorimo o radnoj snazi treba napomenuti da dolaze ljudi iz dalekih zemalja, iz Nepala, Indonezije, Filipina”, kazao je Golubović.

Predsjednica Hrvatska udruge obiteljskog smještaja, Barbara Marković uključila se putem Skajpa za Dobro jutro Crna Goro i istakla da u Hrvatskoj očekuju kvalitetnu sezonu.

“Podsezona se već polako puni, mi tu podrazumijevamo deveti, deseti mjesec u godini, znači on se već popunjava, što je znak za jednu uspješnu i kvalitetnu sezonu”, kazala je Marković.

Izazovi kod privatnog smještaja u Hrvatskoj su, kako kaže, veliki.

“Borimo se sa radnom snagom, sad su turističke djelatnosti prepoznale taj problem pa su na vrijeme počele da djeluju. Dosta radne snage uvozimo, činjenica je da nemamo dovoljno radne snage za ovaj obim turizma koji na očekuje u sezoni. Uvijek smo u deficitu, sigurno će nam faliti osoba više”, kazala je Marković.

Ona je rekla da u Hrvatsku dolazi dosta gostiju iz Nepala, te da se mogu pohvaliti da je u Splitu satnica čišćenja apartmana 20 EUR.

Golubović je kazao da nije ni čudo da naši ljudi idu da rade u Hrvatsku kada čujemo ovakve informacije, da je satnica čišćenja apartmana 20 EUR. Dok je u Crnoj Gori situacija drugačija.

“Kod nas je otprilike satnica čišćenja apartmana od osam do deset EUR, ukoliko nemate nekog ko je angažovan tokom cijele sezone”, kazao je Golubović.

On je naveo da se čini da je organizacija privatnog smještaja bolja u susjednim zemljama, prvenstveno u Hrvatskoj.

“Privatni smještaj u Crnoj Gori prepušten je sam sebi, oslanjamo se na sopstvene kapacitete i znanje, nema udruženog djelovanja na nivou koji bi trebalo da bude”, zaključio je Golubović.

