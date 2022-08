Glavni grad ostaje posvećen razvoju Smart city koncepta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad će, prema riječima njegovih predstavnika, nastaviti sa digitalizacijom javnih usluga i modernizacijom javnog prevoza, a sve sa ciljem povećanja kvaliteta života građana.

Iz PG Biroa je saopšteno da je gradski menadžer Marjan Junčaj sa saradnicima održao online sastanak sa predstavnikom Odjeljenja za urbani razvoj, stanovanje i upravljanje zemljištem Ekonomske komisije Ujedninjenih nacija za Evropu (UNECE), Tomazom Basetijem.

Sastanak je održan u okviru projekta Pametni održivi gradovi za agendu održivog razvoja 2030 i za novu urbanu agendu u odabranim zemljama unutar UNECE regiona, koji u Podgorici realizuje UNECE sa UN-Habitatom.

“Glavni grad i Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj u okviru saradnje sa UNECE-om razvijaju koncept pametnog održivog grada. U ovoj fazi, UNECE je zainteresovan za dalje identifikovanje ključnih urbanih izazova i prioriteta za njihovo rješavanje u smislu urbanog razvoja Podgorice”, navodi se u saopštenju.

Tokom sastanaka razmatrani su izazovi, ali i brojni pozitivni rezultati koje Podgorica ostvaruje kroz proces razvoja koncepta pametnog grada.

“U narednom periodu očekuje se završetak izrade Evaluaciong izvještaja pametnog i održivog grada, nakon čega je planiran rad na jačanju kapaciteta Glavnog grada za rješavanje ključnih izazova u oblasti razvoja pametnih tehnologija”, zaključuje se u saopštenju.

