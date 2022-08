Glavni grad nastavlja da podržava preduzetnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica raspisao je konkurs za preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci poslovanja, kojim je predviđena raspodjela sredstava namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

Sedmi po redu konkurs za podršku ženskom preduzetništvu biće otvoren do 10. oktobra.

“Kroz ovaj vid podrške Glavnog grada više od 60 žena dobilo je priliku da razvije ili unaprijedi svoju biznis ideju. Glavni grad je do sada za ove namjene, kroz šest konkursa, obezbijedio 120 hiljada EUR, dom su ovim konkursom opredijeljena sredstva u iznosu od 20 hiljada EUR”, saopštili su iz PG Biroa.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 25 odsto od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Glavnog grada za podršku ženskom preduzetništvu.

“Kompanija, odnosno preduzetnica, može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači. Preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis i koje planiraju razvoj poslovanja u zapečaćenoj koverti prilažu dokumentaciju koja je detaljno opisana u javnom konkursu koji je objavljen na sajtu Glavnog grada”, dodaje se u saopštenju.

Informacije o svim pitanjima u vezi konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 020 625 718 ili mejl [email protected]

