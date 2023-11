Generalni štrajk radnika Port of Adria zakazan za 22. novembar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici Port of Adria (PoA) najavili su da će 22. novembra stupiti u generalni štrajk, osim ako generalni direktor Global portsa Mehmet Kutman, koji je većinski vlasnik privatizovanog dijela Luke Bar, u međuvremenu ne udovolji zahtjevima Sindikata PoA.

Sindikat PoA je na protestu upozorenja 12. novembra zatražio povećanje plata 40 odsto, poboljšanje uslova rada i statusa zaposlenih, kao i kontinuirani socijalni dijalog sa poslodavcem, podsjeća portal Primorski.me.

Uz te zahtjeve, Sindikat je naknadno zatražio i da se svim zaposlenim u štrajku isplate režijske dnevnice za vrijeme štrajka.

Nekoliko dana nakon što su radnici PoA održali štrajk upozorenja, Kutman je obavjestio Sindikat da dolazi u Crnu Goru 28. oktobra, međutim, već nekoliko puta je odložio dolazak.

