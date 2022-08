Gastro vikend u Porto Montenegru

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Drugi Porto Montenegro Gastro festival će biti održan od petka do nedjelje, na lokaciji Summer Garden, preko puta ulaza u hotel Regent, u Porto Montenegru.

“Drugi po redu Gastro festival, prvi festival hrane ovog tipa u Crnoj Gori, i ove godine će imati bogatu ponudu hrane i pića, te zabave za cijelu porodicu, od petka do nedjelje. Za vrijeme Gastro Festivala, Summer Garden postaje svojevrsni hedonistički centar Tivta”, navodi se u saopštenju.

Sveobuhvatna ponuda festivala se, kako se precizira, ne zadržava samo na hrani i piću, već će ovogodišnji festival uveličati i jedan novi hedonistički ugođaj, Cigar Lounge. Gosti će imati priliku da probaju i upare svoje omiljeno piće sa širokom paletom svjetski poznatih cigara, nešto što cijene najveći hedonisti.

“Ponuda hrane na festivalu prevazilazi prošlogodišnju i po broju izlagača i po raznovrsnosti ponude. Sve popularniji u Crnoj Gori, na meniju će se naći i sushi, a biće i omiljeno jelo svih festivala, veličanstveni burger”, dodaje se u saopštenju.

Organizatori festivala obećavaju šetnju kroz najrazličitije kuhinje svijeta, indijsku, arapsku, meksičku i američku.

“Iako je hrana u centru pažnje, pravi hedonisti znaju da je dobar zalogaj najljepše upariti sa čašicom omiljenog pića. Bilo da su gosti ljubitelji vina ili piva, te koktela ili čistih spirita, Gastro Festival ima odgovor za sve”, rekli su iz Porto Montenegra.

Svaki porodični događaj mora imati i kutak za najmlađe, tako festival ima zonu za djecu gdje naši animatori zabavljaju najmlađe hedoniste i posjetioce festivala.

Ulaz na Gastro vikend je besplatan.

