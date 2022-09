Funkcionalni sistem infrastrukture kvaliteta preduslov za kvalitet proizvoda u regionu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Funkcionalni sistem infrastrukture kvaliteta je katalizator za poboljšanje kvaliteta proizvoda u privredi, ocijenjeno je na regionalnom skupu u Budvi.

Na regionalnom skupu EU4Business: Podsticanje zajedničkog regionalnog tržišta kroz infrastrukturu kvaliteta i e-trgovinu, ocijenjeno je da je postojanje jakih institucija, koje će sertifikovati kvalitet proizvoda i obezbijediti zaštitu potrošača, neupitan preduslov za povećanje razmjene robe na CEFTA tržištima.

Sastanak je organizovao Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru projekta Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji u ime Evropske unije (EU) i njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), prenosi Mediabiro.

Sastanak je okupio predstavnike privreda CEFTA-e sa namjerom da otvori diskusiju o razvijanju zajedničkog razumijevanja konkretnih akcija za olakšavanje trgovine industrijskim proizvodima na osnovu priznavanja sertifikata o usaglašenosti.

Menadžerka projekta u GIZ-u, Tanja Bošković, navela je da su svi napori uloženi u unapređenje infrastrukture kvaliteta dopuna tekućih zajedničkih aktivnosti sa CEFTA stranama na podršci sprovođenju trgovinskih reformi u regionu u skladu sa zahtevima procesa približavanja EU.

„Veoma smo zainteresovani da razgovaramo o ovoj važnoj temi, koja će dodatno proširiti i podržati regionalnu ekonomsku integraciju, kroz komponentu koja ima za cilj da olakša promet industrijskom robom, na osnovu priznavanja sertifikata o usaglašenosti“, dodala je Bošković.

Prema njenim riječima, infrastruktura kvaliteta je fundamentalna za harmonizaciju i priznavanje standarda, tehničkih propisa i ocenjivanja usaglašenosti, direktno utičući na unutar – regionalnu i međunarodnu trgovinu robom.

“Štaviše, efikasan sistem infrastrukture kvaliteta štiti potrošače od nesigurnih proizvoda, a preduzeća od nesrazmernih troškova i nelojalne konkurencije. Zato regionalna saradnja u ovoj oblasti nije opcija, već je imperativ“, smatra Bošković.

Predstavnik Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji (EK), Dejvid Hadson, objasnio je da izvoznici moraju da ispune različite standarde za izvoz na strana tržišta, što ih košta vremena i novaca, a za potrošače to znači i više cijene.

„Stvaranjem zajedničkog regionalnog tržišta, gdje su testovi za potvrđivanje standarda ispunjeni (poznati kao procjena usaglašenosti), priznati širom regiona, ovi troškovi se smanjuju u korist proizvođača i potrošača. Danas u Crnoj Gori region radi na tome da to postane realnost“, naveo je Hadson.

Danijela Gačević iz CEFTA Sekretarijata je istakla da je slobodno kretanje robe jedan od ključnih principa slobodne trgovine.

„Uklanjanje tehničkih barijera za trgovinu među članicama CEFTA-e je način da se kompanije podrže da dalje razvijaju svoje aktivnosti. Priznavanje rezultata postupaka ocjenjivanja usaglašenosti, koji čini pristup proizvoda tržištima jeftinijim i bržim, svakako je jedan efikasan instrument”, naglasila je Gačević.

Već su preduzeti važni koraci ka približavanju regiona Jedinstvenom tržištu Evropske unije. Zajednički regionalni akcioni plan predviđa da će Zajedničko regionalno tržište funkcionisati u skladu sa pravnim tekovinama EU kako bi se osigurao slobodno kretanje industrijske robe u regionu.

Za ovo je neophodan potpuno funkcionalan i usklađen sistem infrastrukture kvaliteta. Projekat će podržati CEFTA strane da unaprijede kapacitete institucija za infrastrukturu kvaliteta da ponude širok spektar usluga, koje bi trebalo da obezbijede fer konkurenciju i zaštitu potrošača kroz poboljšani sistem nadzora tržišta.

