Francuski novinari poručili da je privilegija imati ovakve predjele u zemlji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) domaćin je predstavnicima medija iz Francuske, koji u periodu od utorka do danas borave u našoj zemlji.

Riječ je o novinarima koji će nakon četvorodnevnog putovanja objaviti članke o Crnoj Gori u 11 prestižnih francuskih medija.

Prema njihovim riječima, potrudiće se da francuskim čitaocima dočaraju sve što Crna Gora nudi, od prirodnih ljepota pa sve do bogate kulturne baštine.

Emmanuelle Gourves ispred magazina Le Telegramme, koji u svom štampanom i online izdanju broji preko četiri miliona čitalaca na dnevnom nivou kazala je da je prvi put u Crnoj Gori, a već želi da je ponovo posjeti i to u skorijem periodu.

“Imala bih dosta toga da nabrajam, ali ono što mi se posebno svidjelo jesu: planine, jezera, mora, ali i hrana i vino. Ovo je destinacija iz snova i poručiću svima da dođu u Crnu Goru, jer je sve ovdje toliko lijepo“, kazala je Gouvres.

Tokom prvih dana putovanja, francuskim novinarima je omogućeno da se upoznaju sa prirodnim ljepotama Kolašina i Žabljaka. Imali su priliku da istraže nacionalne parkove Durmitor i Biogradska gora, kanjon rijeke Tare, oprobaju se u zip lajnu i da uživaju u pogledu na impozantni most na Đurđevića Tari.

Novinarka magazina Escapade, Saliha Hadj Djilani, kazala je da je posjetila neke zemlje iz ovog regiona, ali o Crnoj Gori nije znala baš ništa i sve je oduševilo, a naročito priroda.

“Raznovrsni predjeli su me iznenadili, s obzirom da je u pitanju mala zemlja. Teško mogu opisati boju jezera koju sam vidjela ovdje, ljepotu šuma i planina. Zaista je privilegija imati ovakve predjele u svojoj zemlji. Moram pomenuti i cijene. Širom svijeta je inflacija učinila svoje i cijene su porasle, a ovdje su prilično pristupačne“, istakla je Djilani.

Nakon avanture na sjeveru zemlje, novinari su se uputili prema crnogorskom primorju gdje su posjetili Budvu, Herceg Novi i Kotor, te uživali u selu Bjelila i krstarenju Bokokotorskim zalivom. Prema njihovim riječima, najuzbudljiviji trenutak posjete je bio pogled na Bokokotorski zaliv iz perspektive žičare koja vodi od Kotora do Lovćena.

Catharine Monbreault koja piše za magazine So Good Paris, Luxr Tentations i Allures, kazala je da nije znala mnogo o zemlji i da je ovo divno otkriće.

“Planine, priroda, more, životinjski svijet, bogata kultura, nacionalni specijaliteti i domaća vina, sve je tu! Posjetili smo Gospu od Škrpjela i Perast. Oduševio me je taj mir, ljubaznost i način čuvanja tradicije u Crnoj Gori. Zaista uživamo u lijepom vremenu, miru i sjajnim predjelima“, poručila je Monbreault.

Magazini Escapade, So Good Paris, Luxe Tentations, Allures, C Pour Les Parents, C Pour Les Enfants, C Pour Les Femmes, C Pour Les Hommes, Fun Trotter ukupno broje oko 535 hiljada čitalaca na dnevnom nivou, dok magazini Escapade i Balades et Rando broje oko 420 hiljada čitalaca na svaka tri mjeseca. Imajući u vidu čitanost navedenih medija, očekuje se da će ova posjeta doprinijeti unaprijeđenju imidža i daljem pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije na tržištu Francuske.

Studijsku posjetu francuskih medija su podržali: Nacionalni parkovi Crne Gore, lokalne turističke organizacije Kolašina, Žabljaka, Herceg Novog i Kotora, Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Bianca Resort & Spa, hotel Ami i Kotor Cable Car.

