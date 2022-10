Francuski mediji i turoperatori u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa strateškim partnerima, Air Montenegrom, turističkom agencijom Gold travel i Hotelskom grupom Budvanska rivijera, organizovala je studijsku posjetu predstavnika francuskih medija i turoperatora, koji borave u Crnoj Gori.

Riječ je o predstavnicima pet eminentnih francuskih medija Libération, L’Officiel, Femme Actuelle, Paulette Magazine, BIBA, kao i predstavnicima turoperatora Voyage Prive, Mondoramas, Esprit de voyages i La Route des Voyages.

Tokom boravka, koji traje od utorka do sjutra, gosti su imali priliku da obiđu Budvu, Bar, Kotor i Perast, kompleks Portonovi, da uživaju u prirodnim ljepotama Bjelasice, kao i da degustiraju vina u vinskom podrumu Šipčanik.

Novinarka magazina BIBA, Sylvie Barbier, rekla je da nije prvi put u Crnoj Gori, da poznaje njen šarm, netaknutu prirodu i gostoprimljive ljude, te se nada da će kroz članak koji priprema uspjeti da čitaocima približi ovu vrlo interesantnu destinaciju koja nudi brojne aktivnosti u prirodi.

Predstavnike francuskih medija i turoperatora je posebno impresionirao Nacionalni park Skadarsko jezero i malo ribarsko selo Virpazar.

Clemence Bouquerod, ispred PAUL.E magazina poručila je da prvi utisak koji je Crna Gora ostavila na nju jeste da se radi o prelijepoj i egzotičnoj zemlji bogatoj prirodnim resursima.

“Nudi brojne i raznovrsne aktivnosti turistima. Smatram da ima ogroman potencijal kod Francuza zbog pejzaža, predivne hrane i odličnih vina. Budva je predivna, mislim da bi mlađe generacije uživale u dobroj zabavi, na plažama, kao i u brojnim hotelima sa spa ponudom”, kazala je Bouquerod.

U toku studijskog boravka, u četvrtak u hotelu Montenegro, upriličena je i B2B radionica na kojoj su se predstavnici turoperatora iz Francuske susreli sa predstavnicima crnogorske turističke privrede. Ove vrste susreta su uvijek dobro posjećene i predstavljaju odličan način za uspostavljanje kontakta.

Predstavnica turoperatora Esprit de voyage, Constance Sarde, rekla je da je prvi put u Crnoj Gori, kao i da je fascinirana kombinacijom planinskih i morskih pejzaža.

“Imate jako raznovrsnu ponudu, od boravka u seoskim domaćinstvima do luskuznih rizorta, destinacija ste i za porodične ljude, ali i za mlade željne provoda. I što je najvažnije, do Crne Gore je jednostavno doći”, navela je Sarde.

Ova studijska posjeta je jedna u nizu promotivnih aktivnosti kada je u pitanju strateški važno tržište Francuske. Zahvaljujući povećanju broja direktnih avio linija nacionalne avio kompanije Air Montenegro na relaciji Crna Gora – Francuska, stvorili su se uslovi za generisanje većeg turističkog prometa sa ovog tržišta, čemu najbolje svjedoči podatak da smo prema podacima Monstata od početka godine zaključno sa avgustom imali tri puta više gostiju iz Francuske u objektima kolektivnog smještaja.

Pored organizatora, svoju podršku u organizaciji studijske posjete medija i turoperatora iz Francuske, dali su i lokalne turističke organizacije Budve, Bara i Kotora, One&Only Portonovi, Plantaže i Nacionalni parkovi Crne Gore.

