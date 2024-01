Formiran tim za analizu ugovora Brskovo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović formirao je međuresorni radni tim za izradu stručne analize ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, sjednice Međuresornog radnog tima će biti otvorene za javnost.

“U skladu sa namjerom Mujovića da uvede novu praksu da pitanja od višestrukog interesa za građane Crne Gore ne smiju biti obavijena velom tajnosti i da sve zainteresovane strane imaju pravo da znaju kakvu nam sudbinu kroje Ministarstvo i Vlada”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Oni su pozvali zainteresovane nevladine organizacije, medije i širu javnost da prisustvuje sjednicama o čijim terminima održavanja će biti blagovremeno obaviješteni.

“Osnovni zadatak međuresornog radnog tima je da izvrši stručna analiza ugovora, aneksa i dostavljene dokumentacije, kako bi na osnovu Izvještaja Vlada zauzela konačan stav po tom pitanju”, dodaje se u saopštenju.

Prva sjednica međuresornog radnog tima, planirana je za četvrtak, u prostorijama Ministarstva.

