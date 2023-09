Formiran radni tim za pregovare sa PayPal kompanijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo javne uprave (MJU) formiralo je radni tim za vođenje pregovara sa PayPal kompanijom.

Iz MJU kazali su da je radni tim formiran na putu proširenja PayPal usluga i stvaranja strateškog partnerstva sa tom kompanijom.

Radni tim, kako su dodali, čine predstavnici ključnih institucija u tom procesu.

Iz MJU su naveli da će pregovore voditi u saradnji sa Ministarstvom informacionog društva i uprave Sjeverne Makedonije.

“Vođenje pregovora će obuhvatiti i analizu propisa u Crnoj Gori koji omogućavaju uvođenje PayPal usluga, analizu uporedne prakse, kao i eventualne barijere za uvođenje PayPal-a u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

