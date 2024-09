Formirali tijelo za praćenje Evrope sad 2

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je formirala koordinaciono tijelo za praćenje programa Evropa sad 2, na čijem čelu će biti ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić.

To tijelo će brojati 28 članova i dominantno će se sastojati od kadra Ministarstva rada, piše Dan.

Zamjenica predsjednice koordinacionog tijela biće savjetnica premijera za ekonomsku politiku, Milena Milović, a u tom tijelu će biti i direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Vladimir Drobnjak, direktor Monstata Miroslav Pejović, kao i predstavnici Saveza sindikata, Unije slobodnih sindikata, Unije poslodavaca, Poreske uprave.

Koordinaciono tijelo, kako je precizirano u odluci Vlade, ima za cilj da prati i koordinira implementaciju programa Evropa sad 2, prati saradnju sa nadležnim organima i institucijama, otklanja prijavljene nepravilnosti prilikom implementacije programa i dostavlja Vladi polugodišnji izvještaj o realizovanim aktivnostima.

Koordinaciono tijelo može da traži podatke, objašnjenja i izvještaje od nadležnih organa i institucija u vezi sa pitanjima koja se odnose na program Evropa sad 2.

“Koordinaciono tijelo može, po potrebi, da angažuje i predstavnike drugih organa, institucija i organizacija, kao i stručna lica koja učestvuju u radu tog tijela, bez prava odlučivanja. Koordinaciono tijelo sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno”, predviđeno je odlukom donesenom na posljednjoj sjednici Vlade.

Kako piše podgorički list, program Evropa sad 2 ne postoji kao jedinstveni dokument, već se u Fiskalnoj strategiji pominje u jednom poglavlju.

Cilj Fiskalne strategije je da smanji opterećenje na rad, odnosno predloženo je smanjenje doprinosa na plate 10,5 odsto, zatim uvođenje treće stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) od 15 odsto, kao i usklađivanje akcizne politike sa EU direktivama.

Takođe, minimalna zarada za srednjoškolce biće 600 EUR, a za visokoškolce 800 EUR.

Najviše negodovanja javnosti izazvalo je uvođenja stope od 15 odsto na usluge smještaja u turizmu, kao i na uvođenje akciza na mirna vina.

