Formiraju poseban direktorat za evropske projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulaganje u elektro-energetsku mrežu biće jedno od strateških opredjeljenja nove Vlade, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, najavljujući da se planira formiranje posebnog direktorata koji će se baviti međunarodnim projektima i saradnjom sa Evropskom energetskom zajednicom.

Energetski sektor u Crnoj Gori, kako javlja TVCG, obradovala je nedavna izjava predsjednice Evropske komisije (EK), Ursule von der Leyen, da bi država mogla da postane veliki snabdjevač električne energije u regionu.

Iz Elektroprivrede (EPCG) su kazali da im je drago što evropski zvaničnici prepoznaju potencijal Crne Gore u ovoj oblasti, te da je to velika šansa za nas.

I Mujović je rekao da mu je čast što mandat započinje uz ispruženu ruku Evropske unije (EU), poručujući da će se truditi da unaprijedi stanje u energetici, ali i saradnju s Unijom, prenosi portal RTCG.

Prvi radni dan na novoj funkciji Mujović je iskoristio da s Fon der Leyen posjeti jedan od 15 elektroprenosnih objekata u Crnoj Gori koji se unapređuje zahvaljujući sredstvima EU.

Ulaganje u elektro-energetsku mrežu, kako tvrdi Mujović, biće jedno od strateških opredjeljenja nove Vlade jer to, kako navodi, donosi sigurnu korist.

“Svaki prenosni vod predstavlja jednu vrstu auto-puta, ako to prevedemo na rječnik saobraćaja. To je zapravo način na koji mi možemo da izvezemo i uvezemo električnu energiju, postanemo tranzitno područje, omogućimo prenos električne energije preko tih vodova i ubiramo značajne prihode”, kazao je Mujović.

Fon der Leyen je ranije kazala da bi Crna Gora mogla da ubira značajne prihode tako što će struju izvoziti zemljama regiona. Iz EPCG pozdravljaju njenu izjavu.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, rekao je da u kompaniji to odavno saopštavaju i da se može primijetiti da su u posljednjih godinu ili dvije počeli da izgrađuju nove izvore električne energije.

“Fokusirali smo se na solarne panele, ali Crna Gora ima izuzetan potencijal i što se tiče hidro i vjetro energije. Mislimo da je to velika šansa”, tvrdi Đukanović.

A da velike šanse, za koje pomoć dobijamo od EU, kroz različite donacije, često ne umijemo da iskoristimo na pravi način, poručuje predsjednica Crnogorske panevropskeunije (CPU), Gordana Đurović.

“Uvijek imamo neke velike evropske milijarde koje su svuda oko nas, vrlo su zvučne, ali ne toliko vidljive. S obzirom na to da Crna Gora, kao i Bosna i Hercegovina i Albanija, prošle godine nije dobila nijedan projekat čiste energije na nacionalnom nivou, nadam se da ćemo se ovog puta malo bolje pripremiti”, dodala je Đurović.

Da evropski fondovi pružaju velike mogućnosti, te da ih treba bolje koristiti, saglasni su i ostali sagovornici TVCG.

“Problem je da se sredi dokumentacija, da se urade određeni planovi, kako na nivou EPCG tako i na nivou čitavog sistema. Dosta je komplikovano doći do određenih dozvola i zbog toga sam rekao da je neophodno regulisati zakonsku regulativu”, naveo je Đukanović.

Mujović smatra da Crna Gora može da napravi puno veći iskorak i da to iskoristi na mnogo bolji način.

“S tim u vezi, u okviru ovog Ministarstva planirano je formiranje jednog posebnog direktorata koji će se baviti upravo međunarodnim projektima i saradnjom sa Evropskom energetskom zajednicom”, kazao je Mujović.

On je zaključio da će se Ministarstvo kojim rukovodi truditi da ispuni sve što EU od njega očekuje, te da će različitim aktivnostima dokazati tvrdnju da je elektro-energetika glavna razvojna šansa Crne Gore.

