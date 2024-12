Fokus na praćenju cikličnih kretanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijski sistem Crne Gore je stabilan, a nivo rizika umjeren, pri čemu su geopolitički i eksterni rizici u opadanju, pa fokus treba da bude na praćenju cikličnih kretanja, ocijenjeno je na sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost.

Na sjednici kojom je predsjedavala guvernerka Centralne banke (CBCG) i predsjedavajuća Savjeta, Irena Radović, razmatrana je Informacija o stanju finansijske stabilnosti za treći kvartal.

Konstatovano je smanjenje inflacije na željene vrijednosti i stabilno stanje državnih finansija, uključujući budžetski suficit i blago poboljšanje kreditnog rejtinga Crne Gore na ocjenu B+.

Bankarski sektor je stabilan, solventan i likvidan, uz nastavak rasta depozita koje banke sve više preusmjeravaju u kredite.

Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta i to ministar finansija Novica Vuković, predsjednik predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović. Na poziv Radović, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita Vojin Vlahović.

„Uz naglasak na izuzetnu važnost nedavnog prijema Crne Gore u Jedinstveno evropsko platno područje (SEPA), članovi Savjeta su razgovarali i o predstojećim obavezama na planu priključenja crnogorskih banaka na SEPA platne šeme“, navodi se u saopštenju CBCG.

Kako je kazala Radović, CBCG, kao nosilac aktivnosti vezanih za članstvo Crne Gore u SEPA, nastavlja da sa punom posvećenošću koordinira ovim procesom.

Oformljen je poseban tim unutar CBCG koji aktivno prati realizaciju aktivnosti i pruža punu podršku bankama koje su započele rad na tehničkoj pripremi koja podrazumijeva, između ostalog, uspostavljanje novih softverskih rješenja i procedura za obradu transakcija, kao i uspostavljanje adekvatnih sigurnosnih protokola kako bi se osigurala efikasna i sigurna razmjena podataka.

CBCG je obezbijedila i tehničku pomoć za banke koja podrazumijeva podršku eksternih eksperata – specijalista za SEPA platne šeme.

Zaključeno je da su ključni prioriteti za uspješnu implementaciju SEPA u Crnoj Gori hitno usvajanje niza zakona, kao i osnivanje Nacionalnog odbora za platni promet.

Stoga je, zaključili su članovi Savjeta, efikasna koordinacija svih uključenih aktera od presudnog značaja.

Na sjednici je bilo riječi i o planovima CBCG za razvoj domaćeg sistema instant plaćanja.

“U saradnji sa Bankom Italije i Evropskom centralnom bankom(ECB), započete su aktivnosti na implementaciji TIPS (Target Instant Payment Settlement) klona, koji je zasnovan na TIPS platnom sistemu EU”, navodi se u saopštenju.

Za realizaciju ovog projekta i ostale aktivnosti na planu modernizacije platnog sistema, Ministarstvo finansija je odobrilo zaduženje u okviru budžeta Crne Gore u iznosu do osam miliona EUR, koje će biti obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom,(SB) a koje će CBCG otplaćivati u predeterminisanim tranšama.

