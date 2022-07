Flynas od 28. jula povezuje Rijad i Podgoricu

Rijad, (MINA-BUSINESS) – Saudijska niskobudžetna avio-kompanija, Flynas, uspostaviće 28. jula letove između Podgorice i Rijada.

Vodeća niskotarifna avio-kompanija na Bliskom istoku će povezivati Rijad i Podgoricu direktnim povratnim letovima svakog četvrtka.

Saudijcima će, kako navode iz avio-kompanije, biti omogućeno da uđu u Crnu Goru bez vize do 30. septembra ove godine.

“Podgorica je poznata po mnogim istorijskim i turističkim lokalitetima i prekrasnoj prirodi. Takođe ima stratešku lokaciju, samo jedan sat od Jadranskog mora i sat vremena od planina, gde su dostupne mnoge aktivnosti i sportovi, što ga čini centrom za istraživanje, pored zelenih površina, arhitekture, muzeja i kafića. Uključuje i park Skadarskog jezera, na maloj udaljenosti od grada”, navodi se u saopštenju Flynas-a.

Flynas povezuje više od 70 domaćih i međunarodnih destinacija kroz svoju flotu koju čini više od 35 aviona, a od svog osnivanja, 2007. godine, prevezao je više od 60 miliona putnika.

Putnici koji putuju sa Flynas-om mogu rezervisati svoje letove preko svih kanala za rezervaciju, između ostalog i putem sajta www.flynas.com.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS