Finalno takmičenje BoostMeUp predakceleracijskog programa u Tivtu

Podgorica, (MINA-BUSINNESS) – Finalni događaj predakceleracijskog start up programa BoostMeUp, Montenegro Pitching Competition, biće održan u četvrtak u hotelu The Chedi – Lustica Bay u Tivtu u 18 sati.

Organizatori su naveli da će osam timova prezentovati svoje start up ideje potencijalnim investitorima, predstavnicima nacionalne i međunarodne biznis zajednice i institucija iz zemlje i regiona.

To su Flash sa sistemom za brže i sigurnije plaćanje i prenos sredstava, Be Beep – platforma za dijeljenje troškova prevoza, Heart Shaped Box – elektronske donatorske kutije, Parkqeue – savršeno parking mjesto za vas, Honey Swat – pametna pojilica za pčele, Spectro – AI softver za prevenciju i kontrolu širenja požara, Butt Made – recikliranje opušaka u korisne proizvode, kao i Flatoro – platforma za oglašavanje nekretnina i promociju agenata.

Timovi su tokom četiri mjeseca radili na razvoju svojih inovativnih i izvozno orijentisanih ideja i to radeći sa mentorima u okviru šest programskih modula.

„To su razvoj biznis modela, marketing, istraživanje i analiza tržišta, razvoj tehnologije i prototipiranje, zaštita intelektualne svojine, vještine prezentovanja i finansijski menadžment“, navodi se u saopštenju.

Osim ekspertske pomoći, timovi su dobili i finansijsku podršku u iznosu od po šest hiljada EUR, kao i nefinansijsku podršku koja je podrazumijevala korišćenje Biotehnološke laboratorije BioLab Tehnopolis, Laboratorije za industrijski dizajn TechLab Tehnopolis, Data centra, coworking prostora Code Hub Nikšić, kao i FILA inovacione laboratorije.

Tri najbolje odabraće stručni žiri na osnovu kriterijuma kao što su definicija problema, komercijalni potencijal ideje i konkurencija, veličina tržišta, izbor tehnologije, inovativnost, kredibilitet i kompetencija tima i generalni utisak.

Prisutnima će se obratiti i ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, koja je ujedno predsjednica stručnog žirija, izvršni direktor Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, Đorđije Malović i rukovodilac programa Aleksandar Janičić.

BoostMeUp program implementira konzorcijum partnera na čelu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore i kompanijama Amplitudo i Crnogorski Telekom, uz finansijsku podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore.

Događaj je moguće ispratiti i putem live prenosa, na Facebook i YouTube stranici Tehnopolisa.

Linkovi za FB su https://www.facebook.com/tehnopolis.me i za YT https://www.youtube.com/channel/UCTYvBOY1BWOkrom0YHw8ynA

