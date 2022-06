Fed podigao kamatnu stopu 0,75 odsto

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) podigla je referentnu kamatnu stopu tri četvrtine procentnog poena na sjednici završenoj u srijedu uveče, što je najagresivnije povećanje od 1994. godine.

Fed je istovremeno snizio procjenu privrednog rasta Sjedinjenih Američkih Država (SAD), prenosi Tanjug.

Federalni komitet za operacije na otvorenom tržištu (FOMC), koji je nadležan za utvrđivanje visine kamatnih stopa, podigao je nivo referentne kamate na sredstva FED-a na raspon od 1,5-1,75 odsto, na najviši nivo od početka pandemije u martu 2020, čime su okončane višesedmična tržišna nagađanja.

“Jasno je da je današnje povećanje od 75 baznih poena neuobičajeno veliko i ne očekujem da će potezi ovog obima postati uobičajeni”, rekao je predsjednik Fed-a Jerome Powell, ali je dodao da očekuje da će i na julskom sastanku doći do podizanja stope od 50 ili 75 baznih poena, prenosi CNBC.

On je naveo da će se odluke donositi “sastanak po sastanak” i da će Fed nastaviti da informiše o njihovim namjerama što jasnije može.

„Želimo da vidimo napredak. Inflacija ne može da se smanji dok ne počne da stagnira. Ako ne budemo vidjeli napredak, to bi moglo da nas izazove da reagujemo jače. Uskoro ćemo vidjeti određeni napredak”, rekao je Powell.

Akcije na Wall Streetu su bile volatilne nakon odluke Fed-a, ali su ojačale tokom Powell-ovog obraćanja na konferenciji za novinare poslije sjednice.

Referentna stopa Fed-a će završiti godinu na 3,4 odsto, što je na sredini ciljanog raspona predviđanja pojedinih članova FOMC-a. To je 1,5 procentnih poena vuše u odnosu na martovsku procjenu. Komitet takođe predviđa da će kamatna stopa porasti na 3,8 odsto u narednoj godini, za čitav procentni poen iznad nivoa koji se očekivao u martu.

Zvaničnici Fed-a su takođe značajno smanjili prognoze ekonomskog rasta SAD za ovu godinu, i sada predvđaju povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) od samo 1,7 odsto u odnosu na martovsku projekciju od 2,8 odsto.

Što se inflacije tiče, takođe su podigli prognozu za cijelu ovu godinu na 5,2 odsto sa prvobitno predviđenih 4,3 odsto, dok baznu inflaciju, koja isključuje promjenljive cijene hrane i energije, vide na 4,3 odsto, što je samo 0,2 procentna poena više u odnosu na prethodnu projekciju.

