Fed podigao kamatne stope na najviši nivo u 15 godina

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), podigla je u srijedu svoju referentnu kamatnu stopu na najviši nivo u 15 godina, što ukazuje da borba protiv inflacije nije gotova, uprkos nekim obećavajućim znakovima u posljednje vrijeme.

U skladu s očekivanjima, Savezni odbor za otvoreno tržište, koji je odredio stopu, glasao je za povećanje stope prekonoćnog zaduživanja za pola procentnog poena, dovodeći je do planiranog raspona između 4,25 odsto i 4,5 odsto.

Povećanje je prekinulo niz od četiri uzastopna povećanja za tri četvrtine poena, najagresivnijih političkih poteza od ranih 1980-ih, prenosi SEEbiz.

Zajedno s povećanjem, pojavila se naznaka da zvaničnici očekuju da će stope ostati više tokom naredne godine, bez smanjenja do 2024.

Očekivana “terminalna stopa”, ili tačka u kojoj zvaničnici očekuju da će prekinuti povećanje stopa, postavljena je na 5,1 odsto.

Ulagači su negativno reagovali na očekivanja da bi stope mogle duže ostati više, a dionice su izgubile ranije dobitke.

Komentari predsjednika Fed-a, Jeromea Powella, na predstojećoj konferenciji za novinare, pomno će se pratiti u potrazi za naznakama o sljedećim potezima centralne banke.

