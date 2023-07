Fed i ECB očekivano podigli kamate

London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim deviznim tržištima protekla sedmica bila je prilično napeta, budući su zasjedale vodeće svjetske centralne banke, pri čemu su američke Federalne rezerve (Fed) i Evropska centralna banka (ECB), kako se i očekivalo, podigle kamatne stope četvrtinu postotnog boda.

Bank of Japan je definitivno iznenadio tržišta, preduzevši korak prema popuštanju svoje dugogodišnje ultra-popustljive monetarne poltiike.

U sedmici velikih valutnih fluktuacija, dolarov indeks, koji prati kretanje američke prema ostalih šest svjetskih valuta, porastao je 0,63 odsto, na 101,7 bodova.

Istovremeno, kurs dolara prema evropskoj valuti ojačao je gotovo jedan odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,1015 USD. Dolar je poskupio i oko pola odsto prema jenu, na 141,8 jena (JPY), prenosi Hina.

Prvo u nizu važnih zasjedanja imao je Fed, koji je u srijedu 11. put zaredom podignuo ključnu kamatnu stopu 0,25 postotnih bodova, na raspon od 5,25 do 5,5 odsto. Kamatne stope u SAD-u tako su dostigle najviši nivo u zadnje 22 godine, jer se Fed bori da suzbije visoku inflaciju.

Međutim, kurs dolara se taj dan našao pod pritiskom prodaja uprkos dizanju kamatnih stopa, budući da je predsjednik Feda Jerome Powell kazao nakon zasjedanja nešto što je dio tržišnih učesnika navelo na očekivanje da je riječ o zadnjem podizanju kamatnih stopa. Iako Powel nije isključio podizanje kamata i u rujnu, valutni trgovci nisu u to uvjereni.

Viši ekonomist u Insight Investmentu, Emin Hajiyev, kazao je da je moguće još jedno povećanje kamata tokom narednih mjeseci, ali takođe ne bi isključio da je zasjedanje Feda u srijedu označilo kraj ciklusa povećanja.

“U svakom slučaju, SAD je bliže kraju ciklusa podizanja kamatnih stopa nego ostale vodeće centralne banke. Takva blaža retorika Feda vjerovatno će srednjoročno izvršiti pritisak na kurs američkog dolara”, smatra Hajiyev.

Potom je ECB u četvrtak, takođe očekivano, povisio kamatnu stopu na depozite 0,25 postotnih bodova, na 3,75 odsto, podignuvši je u ovom ciklusu zaoštravanja monetarne politike već deveti put.

Međutim, predsjednica banke Christine Lagarde na novinskoj konferenciji nakon zasjedanja signalizirala je da bi ECB u septembru mogao uzeti predah u daljem zaoštravanju monetarne politike, jer inflacioni pritisci pokazuju privremene znakove popuštanja, a brige oko recesije jačaju.

“Postoji mogućnost povećanja naredni put, a postoji i mogućnost pauze. Dakle, odlučujuće možda”, odgovorila je Lagarde na upit o tome planira li banka u septembru dalje podizanje kamatnih stopa. Ta izjava samo u četvrtak dovela je do pada kursa eura više od jedan odsto prema dolaru.

Potez BOJ-a u petak bio je ‘tačka na i’ u sedmici kada su i Fed i ECB podigli kamatne stope. Uoči zasjedanja BOJ-a tržište je uzdrmao izvještaj japanskog dnevnog lista Nikkei koji je objavio da bi japanska centralna banka mogla (BOJ) u petak zadržati svoju ultrapopustljivu monetarnu politiku, odnosno ograničenje prinosa na državne obveznice na 0,5 odsto, no da razmatra dopuštanje rasta dugoročnih kamatnih stopa iznad tog nivoa.

BOJ je u petak zaista i objavio da će dopustiti fluktuaciju prinosa po desetogodišnjim državnim obveznicama od plus do minus 0,5 odsto, sa dosadašnjeg cilja od nula odsto, ali i da će ponuditi kupovinu desetogodišnjih državnih obveznica po fiksnom prinosu od jedan odsto. Tim potezom BOJ ustvari efektivno proširuje svoju toleranciju na fluktuaciju prinosa daljih pola odsto.

To je uznemirilo tržišta. Naime, godine ultra-popustljive monetarne politike u Japanu, čak i u vrijeme kad ostale velike centralne banke zaoštravaju svoje politike, podsticale su carry trgovinu, koja se odnosi na uzimanje kredita u valuti koja pruža niže kamante stope, a to je upravo japanski jen kako bi se investiralo u drugu imovinu koja obećava viši prinos.

Promjena dugogodišnje politike BOJ-a zbunila je investitore, zbog čega je kurs jena krajem sedmice bilježio velike fluktuacije – u petak ujutro, naime, bio je u plusu prema dolaru dva odsto od početka sedmice, da bi na kraju završio sedmicu s minusom od pola odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS