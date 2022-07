Faktoringom do nedostajućih sredstava za mikro i mala preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Financial Solutions (FS) nudi mogućnost finansiranja mikro i malih preduzeća putem faktoring aranžmana, što je, prema riječima njenih predstavnika, odlična prilika za te firme da na efikasan način dođu do nedostajućih sredstava.

Izvršni direktor FS-a, Ilija Ivanović, kazao je da trenutno na tržištu mikro i mala preduzeća imaju dosta poteškoća u obezbjeđivanju redovnog finansiranja iz prostog razloga što nemaju dovoljno dugu istoriju uspješnog poslovanja iza sebe.

„S tim u vezi, mi u FS-u vjerujemo da naš faktoring proizvod i finansiranje putem njega može predstavljati odličnu priliku za te kompanije da na jedan brz i efikasan način dođu do nedostajućih sredstava za održavanje svoje likvidnosti“, rekao je Ivanović agenciji Mina-business.

Iz FS-a su objasnili da ukoliko mikro ili malo preduzeće ima dobar proizvod i dobrog kupca za taj proizvod, Financial Solutions može omogućiti da kompanija brzo i lako dođe do potrebnih sredstava.

“Faktoring je finansijski instrument koji kroz otkup potraživanja pospješuje likvidnost i finansijsku stabilnost kompanije. On postaje sve veća potreba današnjeg načina poslovanja jer obezbjeđuje nesmetanu likvidnost bez dodatnog zaduživanja”, naveli su iz FS-a.

Iz FS-a su saopštili da je pandemija izazvana koronavirusom poremetila privrede razvijenih zemalja pa ni crnogorska privreda nije imuna.

“Nedostatak finansijskih sredstava i nelikvidnost dovode do većeg broja kreditnih zahtjeva namijenjenih očuvanju održivosti poslovanja. Kako male i mlade kompanije ne zadovoljavaju uslove za kreditno zaduživanje faktoring je odlično rješenje za pospješivanje i širenje njihovog poslovanja”, saopštili su iz FS-a.

Ivanović je kazao da je posljednjih godina niz globalnih kriza pogodilo i crnogorsko društvo i ekonomiju i donijelo velike izazove za sva preduzeća u Crnoj Gori, a posebno za mikro segment kojem u uslovima krize je dodatno otežana dostupnost izvorima finansiranja.

„Mi u FS-u smo, vjerujući da dobar dio tih kompanija iz mikro segmenta imaju svoju budućnost i neki interesantan potencijal za rast i razvoj, kreirali ponudu za te kompanije koja im može omogućiti da kroz faktoring aranžmane dođu do likvidnih sredstava i na taj način osiguraju svoje poslovanje“, objasnio je Ivanović.

Sva ta sredstva kroz aranžmane sa FS-om im, kako je kazao, mogu biti dostupna u najkraćem mogućem roku do 24 sata.

U FS-u smatraju da su mikro i mala preduzeća u dovoljnoj mjeri spremna da odgovore na izazove kojih je svake godine sve više, da su izuzetno motivisana, spremna na rad i napredovanje.

“Nerijetko su u pitanju i porodične kompanije ili ortakluci, što daje dodatni motiv da njihov mali biznis uspije i razvije se, a FS im može biti značajna podrška”, zaključili su iz kompanije.

