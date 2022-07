Exim banci uplaćeno 40,62 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija je u srijedu uplatilo kineskoj Exim banci treću ratu kredita za prioritetnu dionicu auto-puta u iznosu od 40,62 miliona USD, od čega se na glavnicu odnosi 32,41 milion, a na kamatu 8,21 milion USD, potvrđeno je Pobjedi iz Ministarstva.

U eurima, ova rata je iznosila 31,27 miliona, što predstavlja uštedu od 8,56 miliona EUR zbog hedžing aranžmana koji je Crna Gora zaključila.

Pobjedi je saopšteno iz Ministarstva da se ti podaci odnose na kurs od 21. jula, kada je i rok dospjeća rate.

Prva rata glavnice plaćena je 21. jula prošle godine u iznosu od 29,21 milion USD, dok je kamata iznosila 8,12 miliona USD. Druga rata plaćena je 21. januara u iznosu od 30,47 miliona USD za glavnicu, a 8,2 miliona USD za kamatu.

Posljednja rata dospijeva na naplatu 21. januara 2035. godine.

Iz pokreta Evropa sad saopšteno je da je, zbog hedžing aranžmana koji je ugovorio tadašnji ministar finansija Milojko Spajić, ostvarena ušteda u budžetu od oko 18 miliona EUR za ove tri rate.

“Crna Gora je u julu prošle godine, zahvaljujući uspješnim pregovorima tadašnjeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja, zaštitila od valutnog rizika cjelokupan dotadašnji povučeni iznos sredstava iz kineskog kredita od 818 miliona USD”, kazali su iz pokreta Evropa sad.

