Evidentirano 12 prijava i jedna pohvala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirano 12 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne, ali i jedna pohvala.

Pohvala se odnosila na market Panorama 3 u Mojkovcu, a zapravo se radi o odgovoru na raniju prijavu da se u tom trgovačkom objektu ne izdaju računi. Iz marketa su poručili da imaju mogućnost da vrate kamere kako bi se utvrdilo da li su te tvrdnje tačne i poručili da mušterije nijesu dužne da plate račune ukoliko im nijesu izdati.

Građani su se žalili da fiskalne račune ne izdaju roštilj i market prodavnica na šetalistu u Đenovićima, kao i Exclusive centar Star i Star Aestetic Centar u Podgorici.

Evidentirane su i pritužbe da zaposleni u restoranu Marea u Tivtu nemaju slobodan dan, da većina angažovanih u televiziji 777 nema ugovor o radu, a da auto servis Balić i auto perionica Šale u Bijelom Polju rade na crno.

Građani su se žalili i da neka kupališta u Herceg Novom nemaju propisano odvojenu slobodnu površinu bez ležaljki i ne izdaju fiskalne račune, da hotel Maestral u Budvi nije zaposlenima platio praznične dnevnice za Vaskrs, 1. maj i Dan državnosti, dok market Primato u Spužu nema pravilno istaknute cijene proizvoda.

Jedna od prijava koja je evidentirana ove sedmice zapravo je bio poziv nadležnima da teretnim vozilima velike nosivosti zabrane prolaz putnim pravcem Krstac-Mramor, jer ga trajno uništavaju.

“Put je doveden u stanje da se njime više ne može ni pješke ići, a kamoli putničkim vozilima. Stanovnici ovog područja su slali brojne dopise, peticije i prijave, ali bezuspješno”, navodi se u prijavi.

Ostale prijave odnosile su se na radove na putu i uklanjanje ležećeg policajca.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS