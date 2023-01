Evidentirana nova emisija akcija Zapad banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zapad banka je krajem prošlog mjeseca izvršila evidentiranje emisije akcija po osnovu zamjene povlašćenih nekumulativnih dionica bez prava glasa u obične akcije simbola ZABN, ISIN: MEZABNRA1PG3, u količini od 30 hiljada jedinične vrijednosti 100 EUR.

Istovremeno je, kako je saopšteno iz Montenegroberze, izvršen postupak povlačenja emisije povlašćenih nekumulativnih akcija bez prava glasa simbola ZABP, ISIN:MEZABPPF1PG8.

Sve akcije simbola ZABP su povučene, pošto su vlasnicima prethodno raspodijeljene obične akcije simbola ZABN.

Nakon navedenih emisija zamjene i povlačenja, kapital Zapad banke iznosi 15,5 miliona EUR i raspoređen je na 155 hiljada običnih akcija sa pravom glasa, simbola ZABN, ISIN: MEZABNRA1PG3, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 EUR.

