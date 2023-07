Euro prema dolaru na najvišem nivou u 16 mjeseci

London, (MINA-BUSINESS) – Euro je u odnosu na dolar skočio više od dva odsto, na najviši nivo u posljednjih 16 mjeseci, pošto inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) popušta, pa investitori očekuju da će centralna banka uskoro prekinuti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Indeks dolara, koji pokazuje kretanje američkog dolara u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, potonuo je ove sedmice 2,3 odsto, na 99,96 poena, blizu najnižeg nivoa u posljednjih 15 mjeseci.

Istovremeno, kurs dolara prema evropskoj valuti skliznuo je 2,4 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,1227 USD, a u jednom trenutku čak 1,1245 USD, najviši nivo u posljednjih 16 mjeseci.

Cijena dolara je pala i prema japanskoj valuti, 2,4 odsto, na 138,8 jena (JPY), prenosi SEEbiz.

Dolar je bio pod pritiskom nakon što je niz podataka pokazao da inflacija u SAD-u popušta.

Između ostalog, saopšteno je da su potrošačke cijene u junu porasle 0,2 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok su na godišnjem nivou porasle tri odsto, najmanje od početka 2021. godine.

Saopšteno je i da su proizvođačke cijene u junu porasle samo 0,1 odsto na godišnjem nivou, što je njihov najblaži rast od sredine 2020. godine.

Sve su to bolji podaci nego što su analitičari očekivali, pa su učvrstili uvjerenje investitora da će američka centralna banka uskoro prekinuti ciklus povećanja kamatnih stopa koji traje više od godinu.

