eSIM u potpunosti digitalno iskustvo u One mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kupovina eSIM prepaid kartice od sada je moguća putem kompanijskog veb sajta 1.me, saopšteno je iz One Crna Gora.

Uvijek u korak sa trendovima, kompanija One nastavlja da kontinuirano unapređuje svoje usluge i servise, te sveukupno iskustvo korisnika.

„Iako je u toj mreži dostupna već niz godina, priča o eSIM prepaid kartici postaje u potpunosti digitalna, budući da je kupovina od sada moguća putem kompanijskog web sajta 1.me“, navodi se u saopštenju.

Ovaj novitet najavili su u kompaniji svima koji odaberu pouzdanost prvog mobilnog operatora i budućnost osvajanja modernih tehnologija uz One, od samog prepaid korisničkog starta otvara vrata mreže uz sve benefite online svijeta.

„Bilo da ste iz Crne Gore ili dolazite iz bilo koje zemlje u inostranstvu, ukoliko vaš uređaj podržava eSIM tehnologiju, možete postati naš prepaid korisnik u udobnosti svog doma, bez obaveze da posjetite našu poslovnicu. Ukratko, da biste se pridružili One mreži očekuju vas samo tri koraka: izbor turističkog paketa na našoj stranici 1.me, online registracija i na kraju online plaćanje. Na ovaj način poštujemo i štedimo vaše vrijeme, osvajajući još jednu stepenicu unapređenja korisničkog iskustva“, istakla je direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda u kompaniji One, Ana Mihailović.

Kompanija One svoju posvećenost crnogorskom turizmu dokazuje kao partner Nacionalne turističke organizacije (NTO), kroz besplatan WiFi na više turističkih lokaliteta, te kroz podršku festivalima kulture koji na izuzetan način promovišu destinaciju.

Smatrajući da su kvalitetne usluge mobilne telefonije uz dodatan nivo digitalizacije i posebno u kontekstu omogućavanja pristupačnog interneta, takođe važan segment ponude, u ovoj mreži poručuju da uvođenjem sasvim novog načina prodaje turistička ponuda uz One postaje još bogatija.

„Krstarenje obalom ili osvajanje planinskih vrhova uvijek prati i surfovanje internetom, dijeljenje atraktivnih trenutaka u 5G brzinama, uz saznanje da smo sigurni i da u svakom trenutku možemo računati na važan poziv, gdje god se nalazili. Bezbrižnost, koja počinje od prvog koraka koji je uz One još lakši, uvijek je imperativ. eSIM omogućava baš to, da turisti od sada mogu da planiraju svoje putovanje još kod kuće, sa svog računara ili pametnog telefona“, rekla je Mihailović.

Kako je dodala, odlučujući se za One eSIM, umjesto značajno skupljih roming usluga, sa nekoliko jednostavnih klikova, oni postaju dio One mreže uz mogućnost da koriste cjenovno pristupačniji internet domaćeg provajdera.

Postati vlasnik eSIM kartice, kako objašnjavaju u ovoj mreži, doista je jednostavan proces koji korisniku omogućava da izabere svoj prepaid tarifni plan, u odnosu na svoje želje i potrebe.

Kompanija One je za ovu turističku sezonu pripremila dva paketa sa dovoljno interneta za sve što korisnici žele, sa trajanjem od 30 dana za jedan TB, odnosno 15 dana za 500 GB. Ukoliko je potrebno još interneta, korisnik u svakom trenutku može dopuniti svoj paket nekim od dodataka.

Postupak registracije na 1.me moguće je realizovati u manje od četiri minute, računajući na najviše standarde kompanije One u oblasti zaštite ličnih podataka.

Pored toga, u One timu ističu da eSIM nije moguće izgubiti, pa će uz minimalno trajanje od 15 mjeseci korisnike iz inostranstva njihov broj čekati i narednog ljeta kada možda ponovo budu naši gosti.

