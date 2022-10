Erste banka kupila S-Leasing

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka kupila je 100 odsto udjela u kapitalu podgoričkog lizing društva S-Leasing od njegovog osnivača, Erste Group Immorent International Holding sa sjedištem u Beču i Steiermaerkische Bank und Sparkassen sa sjedištem u Gracu.

“Banka je već obezbijedila sva neophodna odobrenja od relevantnih regulatora i institucija za zaštitu konkurencije“, navodi se u saopštenju.

Ugovor o prenosu 100 odsto udjela u društvu S-Leasing potpisali su u ime Erste banke predsjednik i član Upravnog odbora, Aleksa Lukić i Darko Keković, u ime Erste Group Immorent International Holding, Andreja Triller Tonin, članica Upravnog odbora, te u ime Steiermärkische Sparkasse Bank, šef za strategiju Gerhard Maier.

Iz banke su kazali da je nakon uspješno realizovane transakcije u planu pripajanje S-Leasinga Erste banci, koje će biti sprovedeno u narednim mjesecima.

Lukić je, nakon potpisivanja ugovora, rekao da je to prva akvizicija Erste banke na crnogorskom tržištu i predstavlja važan korak za razvoj njihovog poslovanja, dopunjavajući ga na najbolji način.

„Širimo dijapazon usluga poslovima finansijskog lizinga, a naš tim biće pojačan kadrom iz S-Leasinga koji nam donosi nova specijalistička znanja, a sa nama dijeli istu poslovnu kulturu. Ovako osnaženi, bićemo u prilici da još većem broju klijenata pružimo dodatnu vrijednost kroz ponudu proizvoda i usluga visokog kvaliteta i izvrsno korisničko iskustvo”, naveo je Lukić.

S-Leasing Podgorica, osnovan 2005. godine, jedan je od pionira lizing poslovanja u Crnoj Gori. Sa portfolijom od 17,7 miliona EUR na kraju avgusta ove godine, pokriva nešto više od 40 odsto crnogorskog tržišta.

Erste banka je jedna od vodećih banaka u Crnoj Gori, koja uslužuje oko 120 hiljada klijenata kroz mrežu od 17 filijala u 14 gradova. Erste banka je članica Erste Grupe, čiji korijeni sežu do 1819. godine kada je osnovana kao prva štedionica u Austriji.

Erste Grupa je jedan od najvećih pružalaca finansijskih usluga u centralnoj i istočnoj Evropi i danas uslužuje oko 16,1 miliona klijenata u još sedam država, odnosno Austriji, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Srbiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS