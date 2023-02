EPCG Željezara Nikšić sjutra počinje da radi

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Nova firma EPCG Željezara Nikšić od sjutra zvanično počinje da radi, saopštio je izvršni direktor tog preduzeća, Đorđije Manojlović.

„Sjutra otvaramo kapije nove fabrike. Za oko 197 bivših radnika Željezare urađen je raspored, dobili su zaduženja. Od sjutra počinjemo sa pripremnim radovima“, kazao je Manojlović za portal RTNK.

Elektroprivreda (EPCG) je od turske firme Tosčelik otkupila imovinu Željezare za 20 miliona EUR, koje su im isplatili u dvije rate. Posljednja rata u iznosu od pet miliona EUR plaćena je sredinom mjeseca, a prije nekoliko dana EPCG je registrovala firmu EPCG Željezara Nikšić.

Manojlović je podsjetio da pripremni radovi podrazumijevaju čišćenje kruga fabrike i njenih pogona, kao i novi popis imovine.

Rad u EPCG Željezara Nikšić biće organizovan u četiri segmenta, a planirano je uposlenje 304 radnika.

Tosčelik, ćerka firma turske Tosyali grupe, imovinu nikšićke fabrike kupila je za oko 15,1 milion EUR 2012. godine. Željezara je tada bila u stečaju, a novi vlasnik je obećavao da će za tri godine uložiti 35 miliona EUR, a broj radnika povećati do 550, ali to nije realizovano.

Tosčelik je u martu 2021. godine u Željezari obustavio proizvodnju, a 1. septembra prošle godine otpustili su svih 229 proizvodnih radnika koji su proteklih mjeseci protestovali na krovu Željezare.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS