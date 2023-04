EPCG tužio Uniprom za dug od 4,68 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je tužila kompaniju Uniprom, biznismens Veselina Pejovića, po osnovu duga za struju od 4,68 miliona EUR, koji je Kombinat aluminijuma (KAP), dio Uniproma, napravio za period novembar i decembar 2021. godine.

Na pripremnom ročištu u utorak u Privrednom sudu, iz EPCG su predložili da sutkinja Dijana Raičković odredi finansijsko vještačenje, odnosno da izabere vještaka Steva Kostića koji bi utvrdio koliko se utrošilo električne energije za ta dva mjeseca, čime bi se obračunao i tačan iznos potraživanja državne energetske kompanije, pišu Vijesti.

Advokatica EPCG Tatjana Bokan sudu je dostavila fakture koja se odnosi na troškove struje za novembar i decembar 2021. godine i tražila da se sprovedu dokazi.

Advokat Uniproma Nemanja Janković tražio je prekid suđenja, sve dok se ne donese pravosnažna presuda u odvojenom postupku u vezi emisionih kredita, koji se takođe u Privrednom sudu vodi između dvije kompanije. On smatra da bi odluka iz drugog postupka mogla biti rješenje i za ovaj postupak.

Janković je kazao da i zadržava pravo da od suda, u daljem toku postupka, traži saslušanje ovlašćenje osoba iz Uniproma i povezane firme Uniprom metali, koji su drugotuženi u tom postupku.

Protiv oba predloga bila je Bokan, navodeći da bi to predstavljalo odugovlačenje postupka u kojem, kako tvrdi, postoje dokazi da je dug Uniproma nesporan. Sud će o predlozima odlučivati tokom glavne rasprave koja je zakazana za 15. jun, a do tada će pribaviti spise predmeta iz druge međusobne parnice.

Bivša uprava EPCG je sa Unipromom sklopila ugovor o kupovini emisionih kredita za emitovanje štetnih gasova za 17 miliona EUR, koje je prethodno kompanija dobila besplatno od države. Uniprom je za taj iznos dobijao besplatnu struju.

U Unipromu smatraju da je i ovaj dio duga poravnanje za taj iznos.

Tužilaštvo je prošle sedmice uhapsilo tadašnjeg direktora Fonda za zaštitu životne sredine Jovana Martinovića zbog sumnji da je spornom emisijom ovih akcija oštetio državu, a Unipromu pribavio korist. Krajem 2021. godine, KAP je počeo da gasi proizvodne ćelije i otpušta stotine radnika, nakon što je propao dogovor sa EPCG o snabdijevanju struje.

Uniprom je od EPCG tražio da se ugovor o snabdijevanju po cijenama od 45 EUR za megavat sat nastavi i u prošloj godini, što je EPCG odbila, nudeći, imajući u vidu energetsku krizu, najnižu cijenu od 120 EUR. To Unipromu nije odgovaralo, a propali su i pregovori o pomoći Vlade.

Dogovoreno je samo da KAP smanji proizvodnju na minimum, kako bi ušao u kategoriju ostalih kupaca i tako dobio ugovor o snabdijevanju po staroj cijeni, dok bi EPCG razliku od skoro 500 gigavat sati mogla izvoziti po većim cijenama.

Zbog toga što mu nije produžen ugovor za prošlu godinu po kojem je od EPCG i dalje htio da kupuje struju po cijeni od 45 EURa i navodnog kršenje ugovorne obaveze, u još jednom postupku koji je krajem marta započet u Privrednom sudu, Uniprom od energetske kom panije potražuje 17,4 miliona EUR.

