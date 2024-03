EPCG Solar gradnja ostvarila rekordne rezultate u prva dva mjeseca

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće EPCG Solar gradnja je, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima u zimskim mjesecima, uspjelo da postigne rezultate koji su umnogome premašili prošlogodišnje, pa čak i očekivanja definisana proizvodno-finansijskim planom za ovu godinu, saopštili su njegovi predstavnici.

„Za prva dva mjeseca ove godine ostvarili smo 499 montaža, pri čemu je ugrađeno 3,73 megavata (MW) sa svega 39 monterskih ekipa, dok su u istom periodu prošle godine, sa 60 monterskih ekipa, odrađene 472 montaže sa ugrađenih 3,71 MW“, navodi se u saopštenju.

Iz ovoga se, kako su kazali, lako može zaključiti da je EPCG Solar gradnja ostvarila bolji rezultat sa 35 odsto smanjenog kapaciteta, u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prihodi kompanija su za dva mjeseca ove godine iznosili 933 hiljade EUR. U istom periodu prošle godine bili su 508 hiljada EUR, dok su planirani 762 hiljade EUR.

„Prema tome, imamo rast prihoda 23 odsto u odnosu na plan, a čak 84 odsto u odnosu na prošlu godinu“, precizirali su iz kompanije.

Ostvareni troškovi su za dva mjeseca ove godine iznosili 972 hiljade EUR, dok su u istom periodu prošle godine bili 1,15 miliona EUR, a planirani 1,04 miliona.

„Dakle, smanjili smo troškove šest odsto u odnosu na planirane, a čak 15 odsto u odnosu na ostvarene za isti prošlogodišnji period“, rekli su iz kompanije.

S obzirom na to da je poslovanje preduzeća ograničeno vremenskim prilikama, iz EPCG Solar gradnje su kazali da u zimskim mjesecima nijesu u mogućnosti da rade u punom kapacitetu, pa su, shodno tome, planirali manji broj instalacija solarnih elektrana, što prouzrokuje i ostvarenje manjih prihoda.

„Međutim, od marta, kada se vremenske prilike poboljšaju, u skladu sa proizvodno finansijskom planom i pozitivnim trendom iz prva dva mjeseca, očekujemo rast prihoda, koji će ovim tempom doprinijeti ostvarenju pozitivnog finansijskog rezultata na kraju ove godine, što smo već ranije i najavili, a sve pod uslovom da imamo dovoljne količine opreme i materijala na zalihama neophodnih za instalacije solarnih elektrana krajnjim korisnicima“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS