EPCG snabdjevač posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električne energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je stekla status prvorangiranog ponuđača za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električne energije za period od naredne do 2025. godine.

Ministarstvo kapitalnih investicija je objavilo javni oglas za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električne energije 6. maja ove godine, kojim je kao krajnji rok za podnošenje ponuda utvrđen 30. jun.

“Komisija, obrazovana rješenjem Ministarstva sa zadatkom da izvrši otvaranje, provjeru i vrednovanje ponuda podnijetih po javnom oglasu, konstatovala je da je ponudu blagovremeno dostavio jedan ponuđač i to EPCG”, objavljeno je na sajtu Ministarstva.

Nakon završenog postupka otvaranja koverte koja se tiče podobnosti ponuđača, pregleda i kontrole dokumentacije, utvrđeno je da je EPCG ispunila uslove propisane tenderskom dokumentacijom i javnim oglasom.

U daljem postupku Komisija je pristupila otvaranju koverte koja se tiče tehničko-finansijske ponude i konstatovala da je ponuđač ispunio sve uslove propisane tenderskom dokumentacijom i u postupku vrednovanja osvojio 95,4 boda.

S tim u vezi, Komisija je sačinila rang listu kojom je status prvorangiranog ponuđača stekla EPCG.

