EPCG smanjila osnovni kapital

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je izvršila smanjenje osnovnog kapitala po osnovu poništenja sopstvenih akcija.

Kako se navodi u obavještenju objavljenom na sajtu Montenegroberze, osnovni kapital EPCG smanjuje se za iznos od 55,22 miliona EUR, po osnovu poništenja 8,47 miliona sopstvenih akcija nominalne vrijednost oko 6,52 EUR po akciji.

“Nakon izvršenog smanjenja osnovnog kapitala, ukupan broj akcija EPCG iznosi 109,66 miliona. Nominalna vrijednost po akciji je oko 6,52 EUR, a ukupna kapitalna vrijednost društva 714,7 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS