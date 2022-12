EPCG pokreće projekat Solari 5000+

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će sredinom decembra raspisati javni poziv za projekat Solari 5000+ namijenjen domaćinstvima, preduzećima, kao i vlasnicima stanova manjih stambenih zgrada, do četiri sprata.

Iz EPCG je saopšteno da je predviđeno da se realizacijom tog projekta ugrade fotonaponski sistemi ukupne snage 70 megavata (MW).

„Vrijednost projekta iznosi 70 miliona EUR, a EPCG će obezbijediti subvenciju od 20 odsto za sve potrošače koji zadovolje uslove propisane javnim pozivom i kvalifikuju se za ugradnju fotonaponskog sistema“, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su podsjetili da je projekat Solari 3000+ i 500+, koji je označio početak energetske tranzicije u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru u poslednjih 40 godina, izazvao veliko interesovanje, čemu najbolje svjedoči preko 14 hiljada potrošača koji su se prijavili za ugradnju fotonaponskih sistema na krovovima svojih objekata.

„U vremenu koji karakteriše energetska kriza na globalnom nivou, mogućnost samostalne proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, predstavlja najbolji garant sigurnog i pouzdanog snabdijevanja. Ugradnjom fotonaponskih sistema, domaćinstva i privredni subjekti, pored uloge potrošača i kupca, dobijaju i ulogu proizvođača i prodavca“, objasnili su iz EPCG.

Korišćenje mogućnosti koje nude obnovljivi izvori energije doveli su i do usvajanja novog izraza prosumer/proizvođač-kupac, koji označava krajnjeg kupca električne energije koji ima pravo da izgradi proizvodni objekat i proizvodi električnu energiju za sopstvene potrebe, a da višak električne energije proda, odnosno isporuči u distributivni sistem.

EPCG je, prema riječima njenih predstavnika, od početka projekta uradila sve da pojednostavi proces prijave i ugradnje sistema, pa je čak inicirala i izmjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koja je omogućila da se ubrza dinamika, a potrošači jednostavno i brzo ugrade opremu.

„Izmjena Zakona podrazumijeva da potrošači prilikom ugradnje sistema do 30 kilovati (KW) nijesu u obavezi da podnose zahtjev za urbanističko-tehničke uslove, čime je značajno olakšana kompletna procedura u dijelu pribavljanja neophodne dokumentacije“, rekli su iz EPCG.

Takođe, kako su naveli, kompanija EPCG Solar Gradnja zaposlila je i obučila timove koji su na usluzi potrošačima da efikasno, jednostavno i brzo dođu do faze da sami proizvode električnu energiju.

Nakon raspisivanja javnog poziva, potrošači će moći elektronski da se prijave za projekat na sajtu www.epcg.com, ali i pozivanjem Call centra EPCG Solar Gradnje na brojeve telefona 069 066 698 i 069 066 703.

Pravo prvenstva ugradnje fotonaponskih sistema imaće potrošači koji se prvi prijave, ukoliko ujedno ispunjavaju i sve neophodne uslove koji će biti definisani javnim pozivom.

Iz EPCG su podsjetili da je Crna Gora zemlja sa velikim brojem sunčanih dana i veoma pogodna za razvoj solarnih sistema za proizvodnju električne energije.

„O tome najbolje svjedoči podatak da je intenzitet sunčeve radijacije u našoj zemlji među najvećima u Evropi“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS