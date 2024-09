EPCG i Qair zajednički razvijaju projekte u oblasti OIE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) potpisali su u Parizu Memorandum o razumijevanju sa nezavisnom evropskom kompanijom Qair, sa namjerom da se unaprijedi dinamika razvoja projekta u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE) u Crnoj Gori.

Iz EPCG su saopštili da će se ta elektroenergetska i kompanija Qair, koja je na crnogorskom tržištu prisutna od 2021. godine, kroz međusobno partnerstvo fokusirati na izradu projekata iz oblasti proizvodnje solarne i vjetro energije, a razmotriće i ostale mogućnosti.

Izvršni direktor Qair grupe, Luis Blanšard, kazao je da je toj kompaniji zadovoljstvo da sarađuje sa EPCG, budući da na tržištu Crne Gore ta saradnja za Qair ima presudni značaj.

„Grupa stoga ima ulogu ključnog igrača koji je u mogućnosti da koristi svoje bogato iskustvo u oblasti pripreme, izgradnje i implementacije projekata obnovljive energije, što podrazumijeva proizvodnju iz izvora poput vjetra, sunca, kao i baterijsko skladištenje energije. Siguran sam da ovo partnerstvo pruža vrijedne mogućnosti Qair grupi, kojima se ozbiljno doprinosi energetskoj tranziciji države”, rekao je Blanšard.

Qair je nezavisna kompanija koja se bavi obnovljivim izvorima energije, finansiranjem, izgradnjom i radom kapaciteta koji se bave proizvodnjom solarne i energije vjetra i iz otpada, skladištenjem energije i proizvodnjom zelenog vodonika.

QAIR grupa raspolaže proizvodnim kapacitetima instalisane snage od jednog gigavata (GW), dok 660 zaposlenih radi na razvoju portfolija čija je snaga 34 GW, i to u 20 država Evrope, Latinske Amerike i Afrike. Menadžment QAIR-a ima ambiciju da ta kompanija postane lider u oblasti proizvodnje odgovorne energije.

