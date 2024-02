EPCG: Bavimo se opštim dobro, a ne politikanstvom

Podgorica, (MINA-BUSSINES) – Elektroprivreda (EPCG) se bavi opštim dobrom, a ne jeftinim politikanstvom, poručili su iz te kompanije.

Iz EPCG su to rekli reagujući na navode Demokratske partije socijalista (DPS) da su dešavanja u Elektroprivredi u vezi sa izborom predsjednika i članova Odbora direktora te kompanije su još jedna lakrdija i nastavak borbe za podjelu plijena unutar vladajućih partija.

Iz te kompanije su rekli da, u nekim drukčijim okolnostima, ne bi bilo potrebe da se osvrću na istupe pojedinaca i grupa koji su, prema njihovim riječima, kroz višedecenijsko upravljanje privrednim sistemom, propustili priliku da pokažu rezultate.

“Ali smo, kao predstavnici najvažnije kompanije u državi, dužni da uvijek i bezuslovno branimo vrijednost rezultata i projekata koji su, nakon decenija u kojima nije izgrađen nijedan novi MW, Elektroprivredi donijeli rekordnu dobit i prve nove megavate električne energije”, navodi se u reagovanju.

Iz EPCG su rekli da je za godinu i po instalirano 40 MW.

“To je tačno 40 MW više od onoga što su, za četiri decenije, ugradili prethodnici”, rekli su iz EPCG.

Kako su kazali, nakon završetka projekta SOLARI 3000+ i 500+, koji je u cijelom regionu dobio sva moguća priznanja, uveliko razvijaju i projekat SOLARI 5000+.

“Profiti od ovih elektrana, na godišnjem nivou, će dostići iznose od oko pet miliona EUR, a svi viškovi električne energije biće plasirani na berzu”, istakli su iz EPCG.

Oni su podsjetili i da su za 20 miliona kupili imovinu Željezare koja vrijedi preko 53 miliona, gdje su pokrenuli rad nove kompanije, za koju očekuju respektabilne partnere.

Iz EPCG su ocijenili da je to mnogo bolja opcija od one u kojoj je sedam hiljada radnika nekadašnje Željezare ostalo bez posla.

“Dalje, u 2021. godini smo ostvarili rekordnu dobit (47 miliona EUR), u 2022. godini sami, bez ikakve pomoći, iznijeli teret globalne energetske krize, a 2023. godine oborili rekord u pogledu dobiti (preko 70 miliona EUR)”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da, uporedo sa tim, u vremenu koje je obilježeno inflacijom, EPCG nije povećala cijenu aktivne energije za domaćinstva, već je odobrila seriju popusta za redovne platiše, čiji se broj povećao sa 190 hiljada na 242 hiljade.

Iz EPCG su kazali da, pored razvoja novih projekata, kojima će Crnu Goru učiniti energetski nezavisnom, obaraju rekorde i u pogledu efikasnosti kada je riječ o održavanju postojećih postrojenja.

“Naše hidroelektrane rade besprekorno, a Termoelektrana Pljevlja, uz uspješno sprovođenje ekološke rekonstrukcije, takođe obara rekorde u dijelu koji se odnosi na kontinuiran rad”, rekli su iz EPCG.

EPCG je, kako su naveli, tokom posljednje tri godine, sprovela 342 konkursa za radna mjesta, na koja se prijavilo preko 1,5 hiljada osoba.

“I svi naši postupci su bili sprovedeni besprekorno, o čemu svjedoče i doslovce svi iskazi nadležnih inspekcija”, rekli su iz EPCG.

Oni su dodali da nijesu sigurni da svi subjekti u Crnoj Gori mogu da se pohvale takvim stanjem.

“Što se tiče prozivki na račun uloge predsjednika Odbora direktora u postupcima zapošljavanja i kontrole prisustva na radnom mjestu, podsjećamo na činjenicu da predsjednik, po Statutu i internim procedurama, nema nadležnost da se bavi radno-pravnim odnosima i evidencijama prisustva zaposlenih”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da nigdje nije definisano da osobe zaposlene u EPCG istovremeno ne mogu da se bave drugim javnim poslovima, pa, između ostalog, i politikom.

“A omalovažavajući stav prema dijelu naših zaposlenih, koje se može uočiti u istupima DPS-a, vrlo je nekorektno i u ozbiljnom neskladu sa stvarnošću”, ističe se u reagovanju.

Ističe se da EPCG zapošljavanje vrši shodno zakonskim regulativama i potrebama radnog procesa i ponosni smo na činjenicu da smo kreirali uspješan i poželjan radni ambijent.

Ko želi da vidi i čuje – to je više nego jasno.

“Mi nastavljamo da radimo i gradimo, s tim što ne možemo ćutke prelaziti preko neistina koje plasiraju oni koji pokušavaju da, zlonamjernim komentarima na račun EPCG, ostvaruju jeftine političke poene”, kaže se u reagovanju.

Iz EPCG su kazali da ubažavaju svačije pravo da učestvuje u javnom životu, ali da će, cijeneći važnost EPCG za privredni sistem Crne Gore, kao i predan rad naših zaposlenih, uvijek i bezuslovno odgovoriti na svaki neutemeljeni napad.

“Jer, naš posao je da kompaniju koju su gradile generacije naših predaka vodimo uspješno i predamo u nasljeđe budućim generacijama. Razumijemo da tako nešto ne mogu da shvate oni koji razmišljaju od danas do sjutra, ali je nama, razumjećete, opšti interes uvijek iznad svih partikularizama”, poručili su iz EPCG.

