Eni-Novatek isplatilo šest miliona EUR zbog odustajanja od istraživanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) naplatilo je od italijansko-ruskog konzorcijuma Eni-Novatek šest miliona EUR zbog odustajanja od daljeg istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju, dok se naplata preostalih šest miliona očekuje narednih dana.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da su nakon završetka prve faze istraživanja poslali upozorenje konzorcijumu Eni-Novatek, koji je potom uplatio polovinu novca na koji država ima pravo zbog odustajanja od daljeg istraživanja.

Iz MKI su podsjetili da je 13. septembra završena prva faza, koja je podrazumijevala istraživanja na dvije bušotine, za koje je konzorcijum položio bankarske garancije i to 73 miliona za prvu i 12 miliona za drugu.

Vlada je, nakon uspješno završenog istraživanja na prvoj bušotini i odustanka od istraživanja na drugoj, donijela odluku da smanji garanciju u iznosu od 73 miliona, a uđe u proces naplate 12 miliona EUR, koji se odnose na drugu bušotinu, koja nije realizovana.

„MKI se odmah po završetku prve faze odbratilo konzorcijumu Eni-Novatek kako bi, shodno ugovoru i položenim garancijama, u roku od deset dana izmirili iznos od 12 miliona EUR, da garancije ne bi bile aktivirane“, navodi se u saopštenju.

Iz MKI su dodali da je, po prijemu upozorenja, šest miliona EUR uplaćeno u budžet, dok se druga uplata očekuje ovih dana.

„Ministarstvo je, kao razuman partner, postupilo u skladu sa poslovnom etikom, ali i ugovorenim obavezama, i ni u jednom trenutku nije dovelo u problem ni državu, ni firme koje su partneri u poslu“, rekli su iz MKI.

Oni su podsjetili da je važno da država iz tog posla izađe zadovoljna, zaštiti svoje interese i ispoštuje sve odredbe ugovora.

„To je važno, prije svega, kako ne bi ugrozili pravni posao, ali i da sačuvamo reputaciju i kredibilitet države i njenih institucija“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da sprovode sve potrebne radnje kako bi Crna Gora iz tog pravnog posla izvukla maksimum i kako bi u budućem periodu mogla da računa na renomirane investitore.

„Moramo biti svjesni da svi zajedno kreiramo poslovni i investicioni imidž zemlje i da jednaku odgovornost imaju i mediji i društvo u cjelini. Ostaje da se zapitamo, da li smo svi svjesni toga“, navodi se u saopštenju.

