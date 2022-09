Energetske kompanije dostavile zahtjeve regulatoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetske kompanije dostavile su Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) zahtjeve za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za naredni trogodišnji period, što će, u jednom dijelu, odrediti cijene struje koje će važiti od 1. januara.

Energetske kompanije bile su dužne da do 1. septembra podnesu zahtjeve za utvrđivanje prihoda za regulatorni period od naredne do kraja 2025. godine, o kojima regulator mora da odluči najkasnije u roku od tri mjeseca.

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je regulatoru podnio zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema za naredni trogodišnji regulatorni period.

CGES je podnio i zahtjev za utvrđivanje cijena za pružanje pomoćnih i usluga balansiranja za period od naredne do 2025. godine.

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je regulatoru dostavio zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema, a Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE) za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta.

Troškovi ove tri kompanije čine između 50 i 55 odsto ukupnog računa za električnu energiju, dok se ostatak od 45 do 50 odsto odnosi na usluge koje određuje Elektroprivreda (EPCG).

Regulatorni period ističe krajem ove godine, kada će REGAGEN odrediti novi regulatorno dozvoljeni prihod koji će važiti od naredne do kraja 2025. godine.

REGAGEN je zahtjeve objavio u četvrtak na svojoj internet stranici i pozvao sve zainteresovane da mišljenja i primjedbe dostave u roku od osam dana na mejl [email protected], faxom na broj 020 229 755 ili poštom na adresu regulatora.

Predstavnici REGAGEN-a su ranije objasnili da će cijena struje za građane i privredu u narednoj godini sumirati i odražavati kretanja svih stavki koje se nalaze na računu, a dio stavki koje su u nadležnosti regulatora obuhvataju angažovanje mrežnog kapaciteta, fiksni dio mrežnog kapaciteta i gubitke u mreži (koji obuhvataju samo tehničke gubitke u sistemu).

Cijene električne energije, koje se formiraju na veleprodajnom tržištu, utiču na jednu od kategorija troškova CGES-a i CEDIS-a, međutim, ovi troškovi su samo jedan od elemenata koji utiču na formiranje cijena koje utvrđuje REGAGEN.

Pored navedenog, od uticaja će biti i pozitivni efekti koji nastaju usljed većih prihoda od alokacije prekograničnih prenosnih kapaciteta od očekivanih, zbog realizacije značajnih investicija i puštanja u rad podmorske interkonekcije.

“Ukupnost promjena u elektroenegetskom sistemu i na tržištu će moći da se sagleda tek nakon obrade zahtjeva regulisanih subjekata za utvrđivanje cijena za naredni regulatorni period, a krajnja cijena će zavisiti i od odluke snabdjevača o cijeni električne energije za naredni period”, rekli su ranije iz REGAGEN-a.

REGAGEN, prema Zakonu o energetici, utvrđuje početak i trajanje regulatornog perioda, odnosno jednogodišnjeg ili višegodišnjeg perioda, u toku kojeg se elementi regulatorno dozvoljenog prihoda primjenjuju u iznosima koje utvrđuje regulator u skladu sa zakonom.

