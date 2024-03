Emisija državnih obveznica mogla bi povećati kamate na štednju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Emisija državnih obveznica mogla bi izazvati pojačanu konkurenciju i eventualno povećanje pasivnih kamatnih stopa, ocijenjeno je iz Centralne banke (CBCG).

Predstavnici CBCG su Pobjedi rekli da bi oživljavanje tržišta kapitala, takođe, moglo uticati na rast konkurencije i kamatnih stopa.

Oni naglašavaju da su i pored niskih i opadajućih kamatnih stopa, depoziti u bankama na kraju decembra prošle godine iznosili 5,47 milijardi EUR i rasli su 4,76 odsto na godišnjem nivou.

“Visok nivo depozita u domaćim bankama, koji su na istorijskom godišnjem maksimumu, pod uticajem sklonosti privrede i stanovništva ka štednji, odnosno usljed visokog povjerenja u bankarski sistem, trenutno ne pravi pritisak bankama da mijenjaju politiku kamatnih stopa na štednju”, kazali su iz CBCG.

Oni su istakli da komercijalne banke, u skladu sa svojom politikom i uslovima na tržištu, kreiraju politiku pasivnih, odnosno kamatnih stopa na štednju.

“U ovom trenutku ključni faktor niskih pasivnih kamatnih stopa je izuzetno visok nivo likvidnih sredstava kojima raspolaže bankarski sistem, uz istovremeno vrlo ograničene mogućnosti za plasiranje slobodnih novčanih sredstava u alternativne instrumente”, poručili su iz CBCG.

Oni smatraju da bi emisija državnih obveznica, s obzirom na potencijalno veći prinos, bila faktor pojačane konkurencije i mogla bi izvršiti „pritisak“ na banke da povećaju pasivne kamatne stope. Takođe oživljavanje tržišta kapitala, razvoj sekundarnog tržišta kapitala i novih instrumenata plasiranja slobodnih finansijskih sredstava bi uticalo na rast konkurencije i potencijalni rast pasivnih kamatnih stopa.

“Emisija državnih obveznica je u nadležnosti Ministarstva finansija, a u okviru radne grupe koju je formirao Savjet za finansijsku stabilnost, kojim presjedava guvernerka CBCG, ukazano je da postoji prostor za emisiju obveznica, kao i na neke barijere koje bi trebalo otkloniti da bi ona bila uspješna”, kazali su iz CBCG.

Oni smatraju da bi povećanje kamatnih stopa dodatno stimulisalo građane i privredu na štednju.

“U teoriji, domaća štednja se smatra najkvalitetnijim izvorom finansiranja, jer dolazi do angažovanja domaćih sredstava za lokalne potrebe, pri čemu prinos ostaje u nacionalnim okvirima i smanjuje se zavisnost od međunarodnih izvora finansiranja”, objasnili su iz CBCG.

