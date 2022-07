Električnu energiju racionalno koristiti

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je apelovala na građane da krajnje racionalno koriste električnu energiju i na taj način doprinesu uspješnom rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se, ne svojom krivicom, našao i energetski sektor Crne Gore.

Iz EPCG su kazali da snažna energetska kriza, praćena sve većim nedostatkom energije i vrtoglavim rastom cijena na tržištu koje trenutno dostižu i 510 EUR po megavat satu (MWh), dodatno otežava ionako složenu energetsku situaciju u Crnoj Gori.

„Zbog toga je veoma važno da se električna energija troši krajnje racionalno, kako bismo izbjegli situaciju u kojoj bismo morali da pribjegavamo planskim obustavama u isporuci energije krajnjim kupcima iz kategorije domaćinstva. Upozoravamo i na ozbiljan rizik da se, i pored dovoljno novca za uvoz, potrebne količine energije neće moći nabaviti na tržištu“, upozorili su iz EPCG.

Iz kompanije su stoga još jednom apelovali na građane da svojim odgovornim ponašanjem i racionalnom potrošnjom električne enegije doprinesu uspješnom rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se, ne svojom krivicom, našao i energetski sektor Crne Gore, sa ozbiljnim implikacijama na ukupnu ekonomiju države.

„Ističemo da, kao ozbiljna i društveno odgovorna kompanija, preduzimamo sve mjere i radnje kako bismo izbjegli uvođenje restriktivnih mjera u potrošnju, kao i, eventualno, rast cijena električne energije za distributivne potrošače“, dodaje se u saopštenju.

Iz EPCG su podsjetili da je Odbor direktora početkom jula donio odluku o utvrđivanju popusta za električnu energiju distributivnim kupcima za period od 1. jula do 30. septembra u rasponu od pet do 13 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

„Tom odlukom, koja je za osnovni cilj imala podsticanje na štednju električne energije, obuhvaćeni su kupci iz kategorije domaćinstva, članovi Zlatnog tima, kao i ostali redovni kupci, koji mjesečno troše manje od 500 kilovat sati (kWh) električne energije.

