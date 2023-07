Elaborat za otvaranje nove trajektne linije u Boki još nije urađen

Budva, (MINA-BUSINESS) – Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom još nije uradilo tehno-ekonomsku analizu, odnosno elaborat za otvaranje nove trajektne linije od luke Zelenika do Solila u Krtolima kod Tivta, na kojoj bi od naredne godine trebalo da plovi trajekt Ruka pravde.

Elaborat bi, kako pišu Vijesti, trebalo da da odgovori na pitanja da li postoji i kolika potražnja za prevozom putnika i vozila na toj relaciji, hoće li ona biti sezonska ili cjelogodišnja, koliki bi broj dnevnih rotacija trajekt na njoj trebalo da obavi i koliki su troškovi goriva i ostalih inputa iz kojih se računa najmanja cijena trajektne karte da bi linija bila makar samoodrživa.

Da elaborat nije urađen Vijestima je nezvanično potvrdio izvor iz Morskog dobra, iz kojeg im zvanično nije odgovoreno na pitanja u vezi s otvaranjem druge trajektne linije.

Uprkos tome što se još pouzdano ne zna ni gdje će trajekt pristajati i ukrcavati putnike i vozila na samom južnom kraju Tivatskog zaliva u Solilima, čelnici Morskog dobra, predsjednik Upravnog odbora Blažo Rađenović i izvršni direktor Mladen Mikijelj u više navrata su javno obećali da će dogodine to preduzeće pored postojeće linije Kamenari – Lepetane, otvoriti još jednu trajektnu liniju u Boki, na relaciji od luke Zelenika kod Herceg Novog do Solila u Krtolima kod Tivta.

“Trajekt Ruka pravde će nam koristiti ne samo liniji Kamenari – Lepetane, jer nam je želja da u narednom periodu krenemo sa otvaranjem i novih trajektnih linija, pa će Ruka pravde već iduće godine voziti na liniji Zelenika-Solila”, kazao je Mikijelj na svečanosti 22. juna u Lepetanima, kada je taj trajekt kupljen u Grčkoj pušten u saobraćaj.

Ruka pravde je najveći brod koji je u istoriji te linije zaplovio na nepunu milju dugačkoj relaciji između Kamera i Lepetana. Brod dužine 76 metara, kapaciteta 86 automobila, sa posebnim restoranom i velikim salonom za putnike, te smještajnim kabinama za posadu, ima pet paluba, građen je za otvoreno more i upotrebu između grčkih ostrva u Egeju.

Brod svojim tehničkim karakteristikama uopšte ne odgovara liniji Kamenari – Lepetane, na šta su čelnike Morsko dobra upozorili stručnjaci i iskusni kapetani trajekta koji su ranije radili u kompaniji Pomorski saobraćaj od koje je državna firma preuzela tu liniji i kupila njenu flotu od šest trajekata koji su svi namjenski građeni i konstruisani za specifične potrebe linije Kamenari – Lepetane.

