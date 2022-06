Ekonomski razvoj zavisiće od konkurentnosti regiona Jugoistočne Evrope

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budući ekonomski razvoj i blagostanje građana Crne Gore sve više zavisiće od veće ekonomske konkurentnosti ne samo Crne Gore, već i čitavog regiona Jugoistočne Evrope, smatra predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je učestvovala na 15. konferenciji predsjednika parlamenata malih država Evrope, koja se održava u Monaku.

Konferenciju je, kako su kazali iz Skupštine, u prisustvu princa Alberta Drugog od Monaka, otvorio predsjednik Nacionalnog savjeta Kneževine Monako Stefan Valeri.

Navodi se da je ovogodišnja konferencija posvećena ekonomskom i turističkom razvoju, atraktivnostima malih država Evrope, ulozi i lekcijama parlamenata tokom COVID-19 krize, kao i učešću žena u politici.

Govoreći o ekonomskom i turističkom razvoju malih država Evrope, Đurović je istakla da pandemija COVID-19, a još više rat u Ukrajini, predstavljaju rastuću prijetnju ekonomskoj i sveukupnoj stabilnosti, sa reperkusijama na naše napore usmjerene na postizanje održivog razvoja.

“Prema mišljenju Đurović budući ekonomski razvoj i blagostanje građana Crne Gore sve više zavisiti od veće ekonomske konkurentnosti ne samo Crne Gore, već i čitavog regiona Jugoistočne Evrope”, kaže se u saopštenju.

U tom smislu, kako je dodala, presudan je značaj regionalne saradnje i usklađivanja regionalnih sa domaćim reformskim prioritetima i održavanje otvorenih i transparentnih kanala komunikacije.

Osvrćući se na ulogu parlamenata malih država Evrope tokom COVID-19 krize, Đurović je istakla da su poseban udar tokom pandemije pretrpile male države Evrope.

Ona je navela da su male države Evrope morale dobiti bitku sa opakim virusom, ali i parirati velikim silama koje su sve svoje resurse usmjerile na nabavku vakcina i druge opreme koja je bila prijeko potrebna tokom borbe sa koronavirusom.

Đurpvić je, kako se navodi, informisala učesnike o aktivnostima koje je Skupština pokrenula u cilju prilagođavanja svog funkcionisanja novonastalim okolnostima.

Kada je u pitanju uloga žena kao novih liderki, Đurović je ukazala da su žene nedovoljno zastupljene na pozicijama odlučivanja, da su manje plaćene za jednak rad, i da su najčešće žrtve brojnih oblika nasilja zasnovanog na polu.

Đurović je kazala da je Skupština ojačala ulogu Odbora za rodnu ravnopravnost i kreirala uslove za formiranje Ženskog kluba, koji je u posljednjih godinu dana imao niz značajnih aktivnosti koje su doprinijele poboljšanju sveukupnog položaja žena u Crnoj Gori.

Kako se navodi, konferencija predsjednika parlamenata malih država Evrope okončana je usvajanjem Završne deklaracije u kojoj se između ostalog ističe da skromna veličina zemalja učesnica skupa ne predstavlja smetnju, već im daje priliku da se razvijaju i prilagođavaju sa mnogo većom fleksibilnošću nego druge nacije.

“Predsjednici parlamenata saglasili su se da je konferencija dobra prilika da se sagledaju svi uticaji pandemije, i iz nje izvuku pouke za naredne izazove sa kojima će se male zemlje suočiti”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se Deklaracijom ističe da žene igraju sve veću ulogu u društvu, i podsjeća da ona u nekim slučajevima ostaje sporedna.

“Iskazana je potreba za daljim reformisanjem i ažuriranjem zakonodavstva u pravcu stvaranja pravih uslova za obezbjeđivanje jednakih mogućnosti za žene”, navodi se u saopštenju.

Dogovoreno je i da sljedeća konferencija predsjednika parlamenata malih država Evrope bude održana u Luksemburgu tokom 2023. godine.

Osim Đurović, u delegaciji Skupštine, bio je i predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dragan Krapović.

