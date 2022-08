Ekonomski razvoj valjan samo kada je zasnovan na znanju i inovacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Značaj djelovanja Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za cjelokupno društvo je jasan, imajući u vidu da je dugoročni ekonomski razvoj valjan samo kada je zasnovan na znanju, istraživanju i inovacijama, ocijenila je resorna ministarka, Biljana Šćepanović.

Ona je, povodom rada Ministarstva u prethodnom periodu, kazala da je to značajno pogotovo za mlade, kojima se moraju stvoriti valjani uslovi za ostanak u Crnoj Gori, kako bi ih vodili u njen razvoj.

Šćepanović je rekla da su u Ministarstvu, kao novoformiranom u 43. Vladi, ponosni na dosadašnji rad i zadovoljni rezultatima koje donosi.

“Za nama su brojna dešavanja i aktivnosti realizovanih tokom 3,5 mjeseca intenzivnog rada”, navela je Šćepanović.

Ona je kazala da su organizovali niz info-događaja posvećenih informisanu svih zainteresovanih o brojnim programima podrške nauci i inovacijama, kako od Ministartsva i ostalih subjekata naučnoistraživačke i inovacione infrastrukture, tako i EU i ostalih međunarodnih programa.

„Sa ciljem bolje komunikacije i plasiranja informacija smo pokrenuli i novi S3 sajt. Počeo je rad Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, u novom sastavu, a formirane su i Međuinstitucionalna S3 grupa i inovacione radne grupe po prioritetnim S3 oblastima“, podsjetila je Šćepanović.

Ministarstvo je, kako je precizirala, raspisalo konkurs za podršku u ranoj fazi razvoja start up-ova, a Fond za inovacije konkurs za kolaborativne grantove.

„Već imamo značajno interesovanje za oba poziva. Osim toga, kontinuirano realizujemo aktivnosti u vezi godišnjih konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti“, dodala je Šćepanović.

Ona je navela da su potpisali Memorandum o razumijevanju sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Memorandum o saradnji sa Američkom privrednom komorom u Crnoj Gori (AmCham).

„Nastavljeni su procesi koji se kontinuirano realizuju u sektoru nauke: licenciranje naučnoistraživačkih ustanova, praćenje stipendista doktorskih studija, praćenje rada centara izvrsnosti, kao i monitoring tekućih projekata. Tu je i rad na pripremi Strategije NID 2023-2027, kao i na Završnom izvještaju o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije NID 2017-2021”, rekla je Šćepanović.

Prema njenim riječima, i u sektoru inovacija imaju aktivnosti u vezi sa strateškim i pravnim dokumentima – u saradnji sa Ministartsvom finansija, započet je rad na izmjenama Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, kako bi njegova primjena mogla biti svrsishodnija, na uzajamno zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.

“Ostvarujemo kontinuiranu saradnju sa inovacionim infrastrukturnim subjektima našeg resora – Fond za inovacije, NTP i IPC Tehnopolis”, dodala je Šćepanović.

Ona je podsjetila da su predstavili crnogorsku nauku i inovacije na dva izuzetno značajna međunarodna skupa – na Ministarskom sastanku Platformi Zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije, u Tirani, i na Ministarskoj EUREKA konferenciji, u Estorilu.

“Sastali smo se sa brojnim visokim zvaničnicima Evropske komisije, uključujući i komesarku za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, Mariju Gabriel. Neki od ovih bilateralnih sastanaka su održani na marginama pomenutih skupova, a neki upravo u Crnoj Gori, s obzirom da smo imali zadovoljstvo da budemo domaćin prvog sastanka Zajedničkog odbora EU i Crne Gore za istraživanje i inovacije”, rekla je Šćepanović.

Ona je kazala da ih veoma raduju pozitivni komentari i pohvale za angažman, napredak i rezultate Crne Gore u nauci i inovacijama, a pogotovo isticanje naše države kao izvrsnog primjera u regionu, pa i šire.

“U Crnoj Gori je održan i višednevni sastanak predstavnika Međunarodne grupe za fiziku čestica, koji su tom prilikom radili i sa našim profesorima fizike, kao i sa učenicima. Ministarstvo su posjetili ambasadori i ostali zvaničnici brojnih država“, dodala je Šćepanović.

Ona je rekla da su se pridružili planiranju aktivnosti u okviru crnogorskog predsjedavanja Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), za period od jula do juna naredne godine, gdje će se naročito fokusirati na regionalni projekat uspostavljanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST).

„Učestvovali smo na više međunarodnih skupova vezanih upravo za ovaj projekat, ali i druge teme – sastanak borda guvernera JRC-a, sastanci radnih grupa SEEIIST konzorcijuma, UNDP radionica Žene u STEM-u, kao i skupovi Digital Den Conects“, navela je Šćepanović.

Osim na međunarodnom planu, bili su aktivni i ispratili brojne crnogorske manifestacije, posvećene promociji nauke i inovacija, kao što su Učenje nije mučenje u BP ili Inženjerska škola nauke u PV, kao i finalnom akmičenju predakceleracijskog programa BoostMeUp na Luštici.

“Ovom popisu možemo dodati još dosta aktivnosti, a ne smijemo zaboraviti i značajne uložene napore na administrativno-tehničkom formiranju novog ministartsva i stvaranja uslova za njegov dalji rad, kako bismo mogli da se pohvalimo rezultatima, za koje je zaslužan kompletan tim Ministarstva”, saopštila je Šćepanović.

Ona je navela da je pred njima niz događaja, ali i novih aktivnosti od izuzetnog značaja za naučnoistraživačku i inovacionu zajednicu Crne Gore.

“Intenzivno radimo na pripremi konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata i doktorskih istraživanja, kao i manifestacije Dani nauke i inovacija, što nas sve očekuje u septembru, a omogućeno je povećanjem budžetskih sredstava za naučnoistraživačku djelatnost, u saradnji sa Ministartsvom finansija”, zaključila je Šćepanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS