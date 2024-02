Ekonomski dijalog jača veze i partnerstvo Crne Gore i SAD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) dodatno učvršćuju partnerstvo i savezništvo kroz intenziviranje saradnje u oblasti ekonomije, poručeno je sa sastanka u okviru Ekonomskog dijaloga između Crne Gore i SAD.

Sa sastanka, koji su otvorili otvorili ministar vanjskih poslova Filip Ivanović i pomoćnik američkog državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove Džejms O’Brajen, poručeno je i da se prijateljski odnosi Crne Gore i SAD prepoznaju ne samo na političkom, već i na radnom nivou.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Nik Gjeloshaj, kao i ministri energetike i rudarstva Saša Mujović, javne uprave Maraš Dukaj i prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović.

„Ovaj proces predstavlja trajnu, institucionalizovanu vezu dvije države. Uvjeren sam da kroz već identifikovane, zajedničke vrijednosti i prioritete saradnje, stvaramo čvrst okvir za dodatno osnaživanje našeg partnerstva”, rekao je Ivanović.

Kako je kazao, ekonomskom dijalogu između Crne Gore i SAD današnjim sastankom daju novu energiju.

“A ova inicijativa će doprinijeti daljem razvoju sveukupnih bilateralnih odnosa“ kazao je Ivanović.

On je ocijenio da je važno to što se nastavak inicijative za unapređenje ekonomske saradnje dešava nakon formiranja 44. Vlade Crne Gore.

„Posebno raduje i ohrabruje interesovanje američkih partnera i kompanija za ulaganje u Crnu Goru, a koje je istaknuto i u susretima na najvišem nivou“, naveo je Ivanović.

On smatra da novi, politički stabilan ambijent i odlučnost za nastavak sveukupnih i ekonomskih reformi, podrazumijevaju i kreiranje povoljnijeg poslovnog i investicionog okruženja, čemu su nadležni resori posebno posvećeni.

O’Brajen je poručio da SAD podržavaju Crnu Goru u naporima da se pridruži Evropskoj uniji (EU) i naveo da ih raduje svaki uspjeh na tom putu.

On je dodao da očekuje da će građani biti zadovoljni intenziviranjem ekonomske saradnje između Crne Gore i SAD, a da četiri radne grupe koje su formirane na nivou Vlade predstavljaju snažan osnov za jačanje poslovnih veza između dvije države.

Iz MVP su rekli da su, nakon sastanka u okviru Ekonomskog dijaloga, Ivanović i O’Brajen imali radni ručak, tokom kojeg je bilo riječi i o drugim temama i saradnji, na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu.

“Ocijenjeno je da Crna Gora i SAD imaju odlične odnose, koje karakteriše dugogodišnje prijateljstvo i savezništvo u okviru NATO”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Ivanović i O’Brajen razgovarali i o aktuelnim globalnim izazovima i krizama sa kojima se svijet suočava, ističući da je važna saveznička saradnja i ujedinjeno djelovanje međunarodne zajednice u pravcu rješavanja konflikata diplomatskim putem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS