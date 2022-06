Ekonomska saradnja prioritet za zemlje Zapadnog Balkana na putu ka EU

Podgorica, Ohrid, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska saradnja je glavni preduslov razvoja Zapadnog Balkana i šansa da postoji respektabilno tržište koje ima snagu da generiše novu vrijednost i potencijale, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je učestvovao na Prespanskom forumu za dijalog koji se održava u Ohridu pod nazivom Oblikovanje budućnosti Zapadnog Balkana u savremenoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi.

Đurović je sa ministarkom infrastrukture i energije Albanije, Belindom Balluku, ministarkom ekonomije Kosova Artane Rizvanolli i direktorom CEFTE Emirom Đikićem govorio na temu 65 godina nakon ugovora iz Rima: Da li je Evropa ekonomski rekonstruisana i integrisana.

Đurović je poručio da od svog formiranja Evropska unija (EU) pokazuje stabilnost i funkcionalnost kojoj teže i zemlje regiona, ali da se o integrisanoj Evropi može govoriti onda kada zemlje Zapadnog Balkana budu ravnopravne članice Unije.

Ekonomsku saradnju označio je kao glavni motiv na tom putu.

“Granice moraju biti otvorenije. Danas imamo situaciju da na graničnim prelazima tokom turističke sezone ljudi čekaju, sve su to gubici za ekonomiju. Zato je ekonomska saradnja glavni preduslov razvoja Zapadnog Balkana. To je šansa da imamo tržište od 20 miliona ljudi, jedno respektabilno tržište koje ima snagu da generiše novu vrijednost i potencijale i otvori kompanije, zašto ne i one multinacionalne iz regiona”, saopštio je Đurović.

On je kazao da se region mora pripremiti za ulazak, ojačati ekonomije i ispuniti sve kriterijume, ali da je, isto tako, potrebna i politička volja predstavnika EU da prime države Zapadnog Balkana u evropsku familiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS