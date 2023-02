Ekonomija u sve težem stanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska ekonomija je u sve težem stanju, ocijenili su članovi ekonomskog tima Građanske inicijative 21. maj, Andrej Nedović i Rade Bojović.

“Predizbornom, rasipničkom i neodrživom državnom budžetu nedostaje 600 miliona EUR, stopa nezaposlenosti je blizu 20 odsto, skoro 20 hiljada firmi i preduzetnika je pod blokadom, poslovni i fiskalni ambijent je sve destimulativniji, a opšta inflacija je oko 17 odsto”, naveli su Nedović i Bojović u saopštenju.

Oni su dodali da je hrana poskupila preko 50 odsto u protekle dvije godine.

“Pritom, antigrađanska i antidemokratska većina je u javnom administrativnom i privrednom sektoru, na svim nivoima vlasti, već zaposlila blizu deset hiljada partijskih uhljeba”, navodi se u saopštenju.

Dodatno, državni organi već duže vrijeme u zakonskim ili razumnim rokovima ne ispunjavaju finansijske obaveze prema firmama i građanima.

“Očigledno je da pored političkog, ustavnog i institucionalnog rastrojstva, Crnoj Gori slijedi i živopisno ekonomsko posrnuće. Beznadežna je nacionalna ekonomija kojom upravljaju diletanti, partijski oportunisti i eksperimentalisti na tuđi račun”, zaključuje se u saopštenju.

