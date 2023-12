EKIP i REGAGEN jačaju saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) potpisale su Memorandum o saradnji, u cilju njenog daljeg jačanja.

Iz EKIP-a je saopšteno da su prepoznali važnost saradnje nezavisnih regulatornih tjela u oblasti energetike i elektronskih komunikacija i već duži niz godina uspješno sarađuju u oblastima koje regulišu u skladu sa zakonom.

“Uvjerene da je dalje jačanje saradnje između agencija poželjno i potrebno, cijeneći koristi koje mogu proisteći iz saradnje dvije regulatorne agencije u stvarima koje se tiču razmjene informacija, iskustava i dokumenata u vezi sa razvojem regulative u oblastima koje ove agencije regulišu, posebno u oblastima elektronskih komunikacija i energetike, ove dvije agencije su u četvrtak zaključile Memorandum o saradnji”, navodi se u saopštenju.

U ime REGAGEN-a memorandum je potpisao predsjednik Odbora Branislav Prelević, a u ime EKIP-a Darko Grgurović.

Memorandumom je, kako se precizira, iskazana spremnost da se održe redovni kontakti i razvije praktična saradnja u vezi sa temama koje se odnose na unapređenje regulative u oblasti energetike, regulisanih komunalnih djelatnosti, elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, razvoja energetskih mreža i elektronskih komunikacionih mreža i unapređenje sistema upravljanja i unutrašnje revizije.

“U skladu sa memorandumom ove agencije će razmjenjivati informacije koje se tiču unapređenja regulative i primjene najboljih praksi regulacije u oblastima koje ove agencije regulišu, posebno u oblastima elektronskih komunikacija i energetike”, rekli su iz EKIP-a.

Agencije će, takođe, u cilju efikasnijeg korišćenja energetske mreže i elektronskih komunikacionih mreža, po potrebi, razmatrati i predlagati modele saradnje operatora u oblasti energetike i operatora elektronskih komunikacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS