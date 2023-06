EK pruža punu podršku realizaciji razvojnih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Status tekućih projekata u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija i mehanizmi podrške koju Evropska komisija planira da pruži bile su teme sastanka predstavnika tog resora i delegacije EU u Crnoj Gori.

Na sastanku državnog sekretara Admira Šahmanovića i generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija, Ljubinke Ivanović sa šefom Odsijeka za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Ingve Engstromom se razgovaralo o pitanjima u vezi sa unapređenjem stanja u sektoru energetike i saobraćaja, kao i o stvaranju uslova za ubrzavanje finalizacije konkretnih, započetih projekata.

Sastanak je, kako je saopšteno iz MKI, bio prilika da se ukaže na sporu realizaciju određenih obezbijeđenih EU grantova za projekte iz oblasti saobraćajne infrastrukture, posebno kada je riječ o projektu autoputa Bar-Boljare.

Tokom sastanka je bilo riječ i o očekivanoj podršci za nastavak rekonstrukcije željezničke pruge Bar-Vrbnica.

Tokom sastanka poseban akcenat je stavljen na problematiku valorizacije voda hidroakumulacionog objekta Bilećko jezero.

Šahmanović je kazao da je neophodno istaći da je hidropotencijal hidroakumulacionog objekta Bilećko jezero, odnosno dijela koji pripada Crnoj Gori potrebno rješavati na međunarodnom nivou, pa je u vezi sa tim neophodno utvrditi strategiju i dinamiku rada kako bi na efikasan način doprinijeli energetskim benefitima za Crnu Goru, uz naravno, punu podršku Evropske komisije.

On je dodao da je Bilećko jezero projekat od ogromne važnosti za energetski, vodoprivredni i uopšte ekonomski razvoj Crne Gore, te bi s tim u vezi pokretanje postupka za utvrđivanje prava Crne Gore u valorizaciji voda hidroakumulacionog objekta Bilećko jezero trebalo, u cilju državnih interesa, rješavati na najefektniji način.

