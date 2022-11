EBRD pruža podršku mladima u biznisu

Podgorca, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržaće, preko partnerskih finansijskih institucija, mlade u biznisu kroz obezbjeđenje kreditnih sredstava i savjetodavnu podršku za unaprijeđenje poslovanja kroz bespovratna sredstva.

Iz EBRD su kazali da će mikrofinansijska institucija Alter Modus dobiti kreditnu liniju u vrijednosti od tri miliona EUR za dalje kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća koja su u vlasništvu ili njima rukovode preduzetnici mlađi od 35 godina.

Projekat je usklađen s misijom Alter Modusa da se obezbijede sredstva kategorijama stanovništva koje imaju otežan pristup finansiranju. Stoga će misija Alter Modusa biti podržana programom pod nazivom Mladi u biznisu, koji će pomoći da se umanje postojeće finansijske teškoće za mikro, mala i srednja preduzeća i podrži njihov rast i razvoj.

„Očekuje se da će narednih godina EBRD program za Zapadni Balkan Mladi u biznisu obezbijediti ukupno 100 miliona EUR lokalnim finansijskim institucijama u šest zemalja regiona. Pored pristupa finansiranju, EBRD će pružati savjetodavne usluge u vidu konsultantskih projekata, e-učenja i obuka, a sve sa ciljem podsticanja preduzetništva mladih i finansijske inkluzije“, navodi se u saopštenju.

Švedska Vlada preko Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Vlada Italije preko Centralnoevropske inicijative podržavaju realizaciju programa putem bespovratnih sredstava koja će biti iskorišćena da se omogući lokalnim finansijskim institucijama da unaprijede kapacitete i razviju nove finansijske proizvode za mlade preduzetnike, kao i da se pomogne malim i srednjim preduzećima koja ispunjavaju uslove, da unaprijede poslovne procese i razviju poslovanje.

Šef EBRD-a u Crnoj Gori, Remon Zakarija, kazao je tokom potpisivanja te kreditne linije da se u banci raduju što će sa dugogodišnjim partnerom Alter Modusom pokrenuti program Mladi u biznisu u Crnoj Gori, za koji će mikrofinansijska institucija imati priliku da uspostavi sopstveni jedinstveni poslovni model.

„Osnaživanje preduzetništva kod mladih i stvaranje novih mogućnosti za njih, pomoći će Crnoj Gori da podstakne ekonomiju i inspiriše mlađe generacije da daju doprinsos svojoj zemlji. Cilj nam je da kroz ovaj program obezbijedimo bolji pristup finansijama i savjete koji će pomoći da se ovaj talenat njeguje proizvodom prilagođenim potrebama mladih”, naveo je Zakarija.

Izvršna direktorka Alter Modusa, Ana Kentera, smatra da je važno da se mladi u biznisu finansijski podrže u pravo vrijeme i na odgovarajući način.

„Od suštinskog značaja za razvoj preduzetništva među mladima je da im se pruži finansijska podrška, ne samo u materijalnom smislu, već i kao podsticaj mladim ljudima kroz saznanje da postoje institucije kao što su EBRD i Alter Modus koje vjeruju u njih i njihov potencijal“, rekla je Kentera.

Ona je dodala da će program Mladi u biznisu pomoći u ostvarenju ciljeva i sprovošenju misije.

Alter Modus je osnovan 1997. godine i klijent je EBRD-a od 2004. godine. Vodeća je mikrofinansijska institucja u Crnoj Gori sa tržišnim učešćem od 67 odsto u dijelu ukupne imovine.

Ovom kreditnom podrškom, Crna Gora postaje četvrta zemlja Zapadnog Balkana koja se pridružuje programu Mladi u biznisu, nakon Kosova, Srbije i Bosne i Hercegovine. Slične kreditne linije već su uspješno plasirane u Egiptu i Maroku.

EBRD je do danas uložio više od 708 miliona EUR u Crnu Goru. Glavne oblasti na koje se EBRD fokusira u zemlji su unapređivanje konkurentnosti privatnog sektora, produbljivanje tranzicije na zelenu ekonomiju u Crnoj Gori i podrška daljem povezivanju i regionalnoj integraciji.

EBRD takođe pruža savjetodavne usluge malim preduzećima u Crnoj Gori, uz redovne obuke i događaje za širok spektar mikro, malih i srednjih preduzeća, od investiranja u inovativne biznise sa jakim rastućim potencijalom kroz tzv. venture kapital do agrobiznisa.

