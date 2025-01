EBRD prošle godine u Crnu Goru uložila 104 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prošle godine je u Crnu Goru uložila 104 miliona EUR kroz devet značajnih projekata koji doprinose ekonomskom i održivom razvoju zemlje, saopšteno je iz te međunarodne finansijske organizacije.

Iz EBRD su kazali da je 92 miliona EUR, ili rekordnih 89 odsto ukupnih investicija, bilo posvećeno zelenim projektima, koji podržavaju energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i napore u dekarbonizaciji.

„Takođe, sedam od devet projekata je uključivalo rodnu inkluziju. Te investicije odražavaju posvećenost banke tranziciji Crne Gore ka zelenijoj, otpornijoj i inkluzivnijoj ekonomiji“, navodi se u saopštenju EBRD.

Direktor EBRD-a za Crnu Goru, Remon Zakaria, kazao je da im je zadovoljstvo što su unaprijedili zelenu tranziciju zemlje, modernizovali infrastrukturu i proširili pristup finansiranju za preduzeća i pojedince, pokazujući posvećenost održivom ekonomskom razvoju.

„Ova dostignuća naglašavaju snažna partnerstva koja smo uspostavili sa lokalnim akterima, donatorima i privatnim sektorom. S optimizmom gledam na ovu godinu, uvjeren u našu sposobnost da održimo ovaj napredak, postignemo još veće rezultate i pomognemo Crnoj Gori da ostvari svoj puni potencijal“, rekao je Zakaria.

EBRD je prošle godine podržala ekonomski i održivi razvoj Crne Gore kroz nekoliko značajnih projekata.

„Istaknuti projekti uključuju dva projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama u ukupnom iznosu od 32 miliona EUR, potpisana sa ministarstvima prosvjete, nauke i inovacija i zdravlja. Oni su usmjereni na renoviranje 24 škole i tri bolnice. Tu je i kredit od 28 miliona za unapređenje trafostanice Brezna, koja će omogućiti integraciju preko 400 MW novih kapaciteta obnovljive energije u mrežu“, kazali su iz EBRD.

Oni su dodali da kredit od 30 miliona EUR sa Željezničkim prevozom (ŽPCG) za nabavku tri nova voza, koji će zamijeniti staru opremu, potvrđuje njihovu posvećenost unapređenju infrastrukture i kvalitetu, udobnosti i pouzdanosti transportnih usluga.

„Potpisivanjem četiri kreditne linije ukupne vrijednosti od 12 miliona sa tri partnerske banke – NLB, Hipotekarna i Alter Modus, ciljali smo na zelene investicije, kao i na rodnu i ekonomsku inkluziju“, poručili su iz EBRD.

Kroz program Savjetovanja za mala i srednja preduzeća, EBRD je podržala 29 takvih firmi kako bi poboljšala konkurentnost i poslovne prakse kroz projektovana savjetodavna rješenja, što je bio značajan cilj postignut u prošloj godini. Pored toga, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, koji podržava EBRD, nastavio je da olakšava javno-privatni dijalog radi unapređenja poslovnog okruženja.

„Prošle godine su aktivnosti na polju kreiranja politika ostvarile su značajne prekretnice u unapređenju obnovljivih izvora energije i energetske sigurnosti. Usvajanje zakona o obnovljivim izvorima energije u avgustu, uz tehničku podršku EBRD-a, označilo je odlučan korak ka stvaranju povoljnog okruženja za investicije u obnovljive izvore energije. Ovi napori dopunjeni su pokretanjem druge faze tehničke saradnje (TC) projekta, koja ima za cilj da pomogne Crnoj Gori u uvođenju međunarodnih aukcija za obnovljive izvore energije“, navodi se u saopštenju.

Sporazum o reformskom fondu od 2,5 miliona EUR potpisan je sa EU kako bi se podržao napredak Crne Gore u oblasti energetske sigurnosti, investicione klime i korporativnog upravljanja državnim preduzećima.

„Tokom prošle godine, snažna saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) i međunarodnim donatorima pokazala se ključnom, s obzirom na to da su zajedničke inicijative pokrenule značajne reforme, podstakle inovacije i unaprijedile ključne projekte u oblasti energije, upravljanja i investicione klime“, rekli su iz EBRD.

EBRD je uložila 1,6 milijardi EUR na Zapadnom Balkanu, uz rekordnih dodatnih pola milijarde mobilisanih od drugih investitora kroz 116 projekata. Rekordnih 62 odsto ukupnih investicija bilo je posvećeno zelenim projektima, a 50 odsto svih projekata uključivalo je rodnu inkluziju.

EBRD je u prošloj godini realizovala rekordne investicije u vrijednosti od 16,6 milijardi u svojim ekonomijama, što predstavlja povećanje od 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

EBRD je, kako su kazali njeni predstavnici, prošle godine dobila prva dva akcionara iz podsaharske Afrike, Benin i Obalu Slonovače, čime je ukupan broj članova porastao na 76. Banka planira i pokretanje operacija u tom regionu tokom ove godine

Godinu je obilježila i predsjednička izborna sjednica, gdje su guverneri ponovo izabrali Odil Reno-Baso za drugi mandat na poziciji predsjednika na Godišnjem sastanku i poslovnom forumu u Jerevanu.

EBRD je u Crnoj Gori od početka poslovanja realizovala više od 908 miliona EUR investicija kroz 95 projekata.

