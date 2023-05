EBRD i EU podržavaju mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mala i srednja preduzeća (MSP) u Crnoj Gori imaće, kako je ocijenjeno, više mogućnosti da uz novi program koji su pokrenule Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) u saradnji sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB) povećaju svoju konkurentnost.

Program koji je danas zvanično pokrenut u Podgorici, kombinuje kredite EBRD-a i bespovratna sredstva koja finansira EU, koja će kroz partnerstvo sa lokalnim komercijalnim bankama postati dostupna malim preduzećima.

„MSP će moći da apliciraju za ulaganje u novu opremu i poslovno osavremenjivanje, koje im može pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove, povećaju energetsku efikasnost i poboljšaju usklađenost sa EU standardima“, navodi se u saopštenju.

Pored kredita, MSP će imati i podsticaje u vidu bespovratnih sredstava koja finansira EU, u vrijednosti do 15 odsto ukupnog iznosa kredita.

„Cilj je da se pomogne MSP da prevaziđu svoje redovno i uobičajeno poslovanje i investiraju u sebe kako bi postali konkurentniji na lokalnim i tržištima EU“, rekli su iz EBRD-a.

Šef kancelarije EBRD za Crnu Goru, Remon Zakaria, kazao je da je podrška konkurentnom razvoju privatnog sektora je među našim najvažnijim strateškim prioritetima za Crnu Goru.

„MSP su okosnica crnogorske ekonomije i ujedinili smo se sa našim partnerima – EU i komercijalnim bankama, kako bismo MSP pomogli da se oporave, ojačaju svoju sposobnost da izvoze u EU i ubrzaju tranziciju ka ‘zelenijoj’ i održivijoj ekonomiji”, naveo je Zakaria.

Zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, Rikardo Seri, kazao je da je tim programom, EU obezbijedila 50 miliona EUR bespovratnih sredstava za promovisanje konkurentnosti MSP u regionu.

„Crnogorska MSP će imati koristi od grantova koje finansira EU u vrijednosti do 15 odsto ukupnog iznosa kredita. Na taj način ćemo pomoći da ulaganja budu pristupačnija ovim preduzećima“, rekao je Seri.

On je dodao da EU stavlja na raspolaganje čitav niz programa podrške, uključujući bespovratne grantove, kredite i garancije, kako bi crnogorskoj poslovnoj zajednici pomogla da se uhvati u koštac sa izazovima sa kojima se suočava.

Specijalizovane kreditne linije trenutno su crnogorskim MSP dostupne u okviru CKB banke, kojoj je EBRD obezbijedila ukupno tri miliona EUR kredita za ovu namjenu.

Predsjednik Upravnog odbora CKB-a, Tamaš Kamaraši, rekao je da je CKB u velikoj mjeri fokusirana na podršku MSP i koriste svaku priliku da budu dio inicijativa koje jačaju i unapređuju ovaj važan segment crnogorske privrede.

„Uvjeren sam da će izdvojena sredstva i savjetodavna podrška omogućiti preduzećima da se prilagode evropskim standardima poslovanja, dodatno prošire svoje kapacitete i postanu konkurentna van granica Crne Gore”, naveo je Kamaraši.

Pored toga, MSP će imati pristup savjetodavnoj podršci kroz EBRD Program savjetovanja za mala preduzeća. Program omogućava kompanijama da angažuju domaće i međunarodne konsultante da identifikuju izazove i kroz razmjenu znanja rade na temama kao što su strategija, marketing, digitalna transformacija, izvoz, energetska efikasnost, finansijski menadžment i drugo.

