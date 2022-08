Đurović: Predložićemo ukidanje PDV-a na solarne panele

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma priprema nove mjere za ublažavanje posljedica najavljene energetske krize na jesen, u okviru kojih će ministru finansija, Aleksandru Damjanoviću, dati predlog za ukidanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) na solarne panele.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, rekao je da smanjenje PDV-a na solarnu energiju ima za cilj bržu tranziciju ka obnovljivim izvorima, što će dugoročno osigurati bolje snabdijevanje strujom i pomoći građanima i privredi u slučaju poremećaja na tržištu i loše hidrološke situacije.

Mjeru ukidanja PDV-a na solarne panele nedavno je najavila i Vlada Hrvatske.

“Podsjećamo da je zbog poremećaja na tržištu energenata tokom proteklih mjeseci crnogorska Vlada smanjila za 50 odsto akcize na gorivo zbog čega je ono najjeftinije u regionu, dok je kroz saradnju Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ograničena cijena peleta na maksimalno 269 EUR po toni kod proizvođača i 320 EUR u trgovini na malo”, naveo je Đurović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, kroz potpisivanje sporazuma o saradnji sa najvećim trgovačkim lancima u zemlji, obezbijeđen je kontinuitet snabdijevanja osnovnim, ali i svim drugim životnim namirnicama u narednim mjesecima, uz obavezu držanja rezervi ukoliko za to bude potrebe.

“Kako bi reagovalo na rastuću inflaciju Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je takođe ograničilo i marže na veleprodajne i maloprodajne cijene ulja, brašna, soli i šećera, dok budno prati i analizira kretanja na tržištu”, dodao je Đurović.

Uprkos glasovima pojedinih partija kojima je prošle sedmice izglasano nepovjerenje aktuelnoj Vladi, ona će, kako je zaključio Đurović, i u narednim danima raditi na novim mjerama pomoći građanima i privredi kako bi se izborili sa svim izazovima koji državu očekuju na jesen.

