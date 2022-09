Đurović ponosan na turističku sezonu na sjeveru

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Ljetnja turistička sezona veoma je uspješna, znatno bolja od prethodne, a na nivou od 90 odsto u odnosu na rekordnu 2019. godinu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

“Zaista sam ponosan na turističku sezonu na sjeveru. U svakom gradu smo imali dešavanja, manifestacije i nikad bolju posjećenost. Žabljak i Kolašin su nosioci turizma na sjeveru i konačno je sjever dobio izgled kakav zaslužuje”, rekao je Đurović na sjednici Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG), koja je održana u Kolašinu.

On je poručio da se ulaganje u turizam u tom dijelu države mora nastaviti, jer su očekivanja opravdana.

Članovi Odbora razmatrali su tekuću turističku sezoni i podsjetili da je Vlada ove godine opredijelila značajna sredstva za podršku manifestacijama na sjeveru.

Učesnici sastanka su se usaglasili da sa pripremom naredne sezone treba krenuti već od kraja tekuće. Takođe, sugestije privrednika su se odnosile na donošenje strateškog marketing plana Crne Gore, privlačenje turista veće potrošačke moći, osmišljavanje podsticajnih mjera koje će privući goste van glavne turističke sezone, ali i na rješavanje problema sive ekonomije.

Đurović je kazao da su sve sugestije privrede na mjestu i da bi implementiranje 50 odsto predloga do sledeće turističke sezone bio veliki uspjeh.

“Želio bih da čestitam privrednicima ne jednoj veoma kvalitetnoj analizi i predlozima koji su potpuno u skladu sa vizijom da Crna Gora postane cjelogodišnja destinacija”, rekao je Đurović.

